



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022م

صحيفة السوداني

البرهان: ملتزمون بتوفير مناخ يمهّد لحكومة كفاءات مقبولة دوليًا

فولكر: الهجوم على نقابة المحامين إشارة مرسلة ضد جهود التسوية

إجازة قانون لجرائم المعلوماتية يقضي بوجوبية السجن وإلزامية الغرامة

مزارعو القضارف يحققون إنتاجًا قياسيًا من القطن والذرة

صحيفة الانتباهة

وفاة وإصابة 36 سودانيًا في حادث بمصر

تعديلات جديدة بقانون المعلوماتية تغلظ العقوبة

قتلى وجرحى في مواجهات بين عناصر حركة”عبد الواحد”

البرهان: نشجّع الجهود التي تمهّد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مدنية

53 حالة إصابة بحمى الضنك في شمال كردفان

صحيفة الحراك السياسي

حريق غامض يقضي على 20 منزلاً بقرية في ولاية القضارف

تسييرية المحامين تتجه للطعن في قرار المحكمة العليا

وزير المالية بالجزيرة: موازنة العام 2023 وضعت لتلافي سلبيات 2022

الجبهة الثورية السودانية تنتخب”الجاكومي” رئيسًا

جبهة كفاح تستنكر قرارًا حكوميًا بنقل معلمين بسبب نشاط سياسي

باج نيوز