معتصم محمود يكتب : الهلال والذئاب.. قمة نااااااار





نعم إنّها قمة، فرابطة أبو مرين لم تخسر إلى الآن غير مباراة واحدة من مجموع خمس مباريات.

مباراة واحدة خارج الأرض وبفارق هدف لا أكثر.

الرابطة كشرت عن أنيابها منذ المباراة الأولى حين أحرجت حيدوب في أرضه وبين جماهيره.

إعلام الوصيف الذي يزعم أن الحكم جامل الرابطة في مباراة المسمار، عليه مُطالعة نتائج الرابطة قبل تلك المباراة.

نتائج مميزة تقول إنّ فوز الرابطة لم يكن مفاجأة.

الرابطة دخلت مباراة المريخ بعد سلسلة عروض قوية، بينما حضر المريخ وهو مضروبٌ من أهلي الخرطوم ومُبعدٌ من كأس السودان بأمر الفرسان.

خرج المريخ في ذات المرحلة التي خرج فيها نيماراتي حلفا.

عطفاً على ذلك نقول: مباراة اليوم قمة وسهرة كروية.

الرابطة فريق محترم يقوده مدربٌ شااااطر.

تبيدي ملك التقفيل وفلوران سيعاني اليوم للوصول إلى شباك أولاد تبيدي.

من قبل عانى الهلال أمام الفلاح الذي لعب بدفاع منطقة كامل مع المرتدات.

لا سبيل أمام فلوران إلا تفعيل الأطراف والتهديف من بعيد.

أطراف الهلال ما شاء الله.

على دفاع الهلال اليوم واجب المشاركة في المهام الهجومية.

في ظل تمترس الرابطة المتوقع ينبغي على دفاع الهلال المشاركة في الهجوم، لا سيما عند الركنيات مع التحسُّب للمرتدات.

الرابطة تجيد المرتدات عبر الكسمبر قاتل المريخ.

إن نجح الهلال في إحراز هدفين فإن الرابطة ستتخلّى عن دفاع المنطقة وتحاول التعادل أو تقليص الفارق، وعندها يمكن للهلال تحقيق كل المراد.

رباعية أقل المطلوب.

الشعلة، هداف البطولة يعود اليوم ليعزز الصدارة، ينافسه أجاجون.

مكابي لن يرضى بهدفه اليتيم، مكابي اليوم عندو كلام.

في وجود مكابي وابراهيم اشانتي اي ركلة حرة قوون.

الهلال ودّع عهد إهدار الركلات الحرة.

منتصرون بإذن الله تعالى.

الهلال وقاهر المريخ، مباراةٌ للتاريخ.

الوصيفاب يتمنون الخسارة للهلال في أية مباراة، لكن اليوم موقفهم مُعقّد.

اليوم يتمنون الخسارة للهلال والرابطة معاً!!

كلو منك يا كسمبر.

يا بصمة الدم في العروق..

صحيفة الصيحة