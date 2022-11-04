خبأها داخل (شال).. محكمة الإرهاب تتهم شابا بتهريب آلاف العملات الصعبة للإمارات





اتهمت المحكمة امس شابا بالتهريب ومخالفة قانون النقد الاجنبي السوداني وذلك ابان ضبطه على ذمة محاولة تهريبه للامارات آلاف الجنيهات الاسترلينية واليورهات والدولارات والدراهم القطرية مخبأة بإخاطتها على (شال) .

في ذات السياق دفع المتهم عبر محاميه بعدم الذنب عقب توجيه التهمة له ، مشيرا الى ان لديه شهود دفاع عنه .

في وقت استجوبت فيه المحكمة المتهم واقر بحيازته الاموال المضبوطة دون وجود مستند صادر من بنك السودان المركزي يخول له اخذها معه.

من جانبه اوضح شاهد الاتهام الاخير لمحكمة مكافحة الارهاب (2) برئاسة القاضي محمد سرالختم ، بانه واثناء عمله بمطار الخرطوم الدولي صالة السلامة الجوية تم اخضاع المتهم الى عملية تفتيش وحينها اظهر جهاز الفحص الاكس ثري وجود عملات مخبأة وسط (شال) داخل حقيبة ، مبينا بانه وحينها تم تفتيش المتهم شخصيا ولم يعثر بحوزته سوى مبلغ (3) آلاف دولار التي افصح عنها لسلطات الجمارك ، موضحا بانه وبفتح الحقيبة ضبط داخلها شال وعليه عدة مبالغ اجنبية بصدد تهريبها للامارات وهي (2500) يورو، و(6) آلاف دولار ، و(5) آلاف درهم قطري ، و(8) آلاف جنيه استرليني )، مشيرا الى انه ووقتها تم القبض على المتهم وتحريك اجراءات بلاغ ضده بالحادثة ومن ثم تم حجز الاموال باورنيك حجز جمركي. فيما حددت المحكمة جلسة اخرى للسير في سماع قضية دفاع المتهم .

السوداني