وفاة لاعب سابق للمريخ في حادثة حركة





بمزيد من الحزن والأسى يحتسب الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة بولاية الجزيرة الوزير المكلف المدرب متوكل إحيمر الذي إنتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بعد تعرضه لحادث حركة أليم قبل عدة أيام

الفقيد كان قد لعب لمريخ الحصاحيصا وجزيرة الفيل مدني والمريخ العاصمي وحي العرب بورتسودان والأمل عطبرة وإنتقل للتدريب حيث عمل مدرباً لهلال الحصاحيصا وكان مثالاً للاعب الخلوق الغيور نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أهله وذويه وأصدقائه والرياضيين الصبر وإنا لله وإنا اليه راجعون ،

الانتباهة