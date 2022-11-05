معتصم محمود يكتب : توهُّج الهلال وغروب منتخب الشباب





◽التهم الهلال ذئاب بحر أبيض بثلاثية.

▫️رغم أن الهلال كسب كل مبارياته في الممتاز، إلا أن الانتصار على الذئاب له طعم خاص.

▫️كيف لا وهو قاهر المريخ.

▫️الانتصار على الذئاب حصاده (6) نقاط لا (3).

▫️الفريق الذي يخسر أمام الهلال ويفوز على المريخ إنما يمنح الأزرق (6) نقاط لا (3).

◽ رغم الثلاثية قدمت الرابطة أداءً محترماً وأكدت أن انتصارها على المريخ لم يكُ صدفة.

▫️دافعت الرابطة باستبسال ووصلت منطقة جزاء الهلال كثيراً.

▫️لولا نجاعة محترفي الهلال لنال الأزرق من ذات الكأس الذي شرب منه المريخ.

▫️(مكابي) صاحب الثنائية فك الشفرة، كسر صمود إخوان باشري.

▫️هدف لوووحة لا يحرزه إلا الكنغولي.

▫️مكابي ظل مُتميِّزاً في كل المباريات لكن أمام الذئاب غير.

▫️برج المراقبة فكتور أحرز هدف الحسم وحصد نجومية المباراة.

▫️فكتور أمّن الدفاع من مُشاغبات الكسمبر المظلوم.

▫️كسمبر يستحق التواجد في منتخب الشباب أو الأولمبي، لكنه غير مسنودٍ بضهر!!

▫️تعاني المنتخبات من العقم الهجومي وأصحاب المواهب بعيدون عن المنتخبات!!

▫️المنتخبات السنية تمر عبر الأكاديمية ولا تسألوني كيف!!

▫️جلس الهلال في موقعه الطبيعي منفرداً.

▫️متصدر بالعلامة الكااااااملة.

▫️أقوى هجوم، أفضل دفاع، أحسن حارس وأكبر جمهور.

▫️هلال قيافة.. فايت الناس مسافة.

💊 كبسولات

▫️يُواجه منتخبنا الشاب اليوم نظيره البورندي.

▫️الخسارة أو حتى التعادل يعني خروج منتخبنا من المنافسة.

▫️لا سبيل لمنتخبنا غير الفوز على بورندي مُتصدِّر المجموعة.

▫️جنوب السودان يُواجه جيبوتي المُتذيِّل.

▫️ الفوز بهدفين يكفي الجنوب للتأهُّل.

▫️على الورق، الجنوب أقرب للتأهُّل مع بورندي.

▫️خروج المنتخب يعنى ضياع أكثر من 400 ألف دولار خرجت من القصر لدعم البطولة.

▫️الاتحاد زعم للقصر أن قيام البطولة بالخرطوم يعني تأهُّل السودان لنهائيات الأفريقية وعبره للعالمية.

▫️مَن الذي خدَع القصر؟!

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صحيفة الصيحة