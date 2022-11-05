معتصم محمود يكتب : توهُّج الهلال وغروب منتخب الشباب

معتصم محمود يكتب : توهُّج الهلال وغروب منتخب الشباب
◽التهم الهلال ذئاب بحر أبيض بثلاثية.
▫️رغم أن الهلال كسب كل مبارياته في الممتاز، إلا أن الانتصار على الذئاب له طعم خاص.
▫️كيف لا وهو قاهر المريخ.
▫️الانتصار على الذئاب حصاده (6) نقاط لا (3).
▫️الفريق الذي يخسر أمام الهلال ويفوز على المريخ إنما يمنح الأزرق (6) نقاط لا (3).
◽ رغم الثلاثية قدمت الرابطة أداءً محترماً وأكدت أن انتصارها على المريخ لم يكُ صدفة.
▫️دافعت الرابطة باستبسال ووصلت منطقة جزاء الهلال كثيراً.
▫️لولا نجاعة محترفي الهلال لنال الأزرق من ذات الكأس الذي شرب منه المريخ.
▫️(مكابي) صاحب الثنائية فك الشفرة، كسر صمود إخوان باشري.
▫️هدف لوووحة لا يحرزه إلا الكنغولي.
▫️مكابي ظل مُتميِّزاً في كل المباريات لكن أمام الذئاب غير.
▫️برج المراقبة فكتور أحرز هدف الحسم وحصد نجومية المباراة.
▫️فكتور أمّن الدفاع من مُشاغبات الكسمبر المظلوم.
▫️كسمبر يستحق التواجد في منتخب الشباب أو الأولمبي، لكنه غير مسنودٍ بضهر!!
▫️تعاني المنتخبات من العقم الهجومي وأصحاب المواهب بعيدون عن المنتخبات!!
▫️المنتخبات السنية تمر عبر الأكاديمية ولا تسألوني كيف!!
▫️جلس الهلال في موقعه الطبيعي منفرداً.
▫️متصدر بالعلامة الكااااااملة.
▫️أقوى هجوم، أفضل دفاع، أحسن حارس وأكبر جمهور.
▫️هلال قيافة.. فايت الناس مسافة.
💊 كبسولات
▫️يُواجه منتخبنا الشاب اليوم نظيره البورندي.
▫️الخسارة أو حتى التعادل يعني خروج منتخبنا من المنافسة.
▫️لا سبيل لمنتخبنا غير الفوز على بورندي مُتصدِّر المجموعة.
▫️جنوب السودان يُواجه جيبوتي المُتذيِّل.
▫️ الفوز بهدفين يكفي الجنوب للتأهُّل.
▫️على الورق، الجنوب أقرب للتأهُّل مع بورندي.
▫️خروج المنتخب يعنى ضياع أكثر من 400 ألف دولار خرجت من القصر لدعم البطولة.
▫️الاتحاد زعم للقصر أن قيام البطولة بالخرطوم يعني تأهُّل السودان لنهائيات الأفريقية وعبره للعالمية.
▫️مَن الذي خدَع القصر؟!
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صحيفة الصيحة