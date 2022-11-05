طه مدثر يكتب: البرهان والغرايري نطالبكم بالرحيل





رجل حزب الامة داخل المكون العسكري السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة ، اذا جاءكم مبارك الفاضل بتغريدة .. فتبينوا.. .وانا ما بفسر وانت يا عزيزي القارئ حاشاك من التقصير.. (2) التطبيل والوظيفة والأخلاق لو كان التطبيل لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي رتبة تمنح للأعلى صوتا.والاكثر ضجيجا فان هذا المطبل (لا داعى لذكر اسمه فهو معلوم بسيماه وهو صاحب التراتبية المجتمعية) يستحق أن يمنح رتبة الفريق اول ركن وهولاء المطبلون باحثون عن وظيفة بعد ان فقدوا الاخلاق. (3) ارحل البرهان والغرايري عام كامل ومدرب الفريق يفشل فشلا ذريعا في إيجاد تشكيلة متوافقة يخوض بها فريقه ، واستعان بمحترفين خاضوا تجارب سابقة لم ترق تجاربهم الى مستوى سمعتهم وصيتهم، وفشل مدرب الفريق ولاعبوه من إحراز هدف ولو من تسلل، وخلال عام كامل ظل يمارس اللعب ليس الخشن بل الغير قانوني وسجله امتلأ بالهزائم الداخلية والمحمولة جوا!!.وفي كرة القدم اذا فشل المدرب في تحقيق اي انتصار لفريقه طوال عام كامل فانه سيتم فسخ العقد المبرم بينه وبين الفريق بالتراضي أي بالتسوية قبيل الذهاب للمحكمة الرياضية ، ومنذ سنة خلت اثبت انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ، اثبت فشله في كل المجالات ويكفيه فشلا انه لم يستطع ايجاد تشكيلة مناسبة تحقق له اهدافه لذلك من حق الشارع الثوري ان يسعى بكل قوة وعزيمة وإرادة لا تلين على العمل ليس على فسخ العقد، ولكن لرفض اي تسوية مع العسكر لا تستصحب شروط الشارع الثوري وانهاء الحقبة الانقلابية الغاشمة الظالمة ، بالمناسبة سمعنا أن لجنة تسيير نادي المريخ بقيادة السيد ابوجبين قد منحت المدرب الغرايري فرصة أخيرة والا فإن البديل جاهز ونسأل فرصة أخيرة لماذا؟ونتائج المريخ لا تسر الناظرين.بل أن تؤهله لدورى المجموعات جاء بعرق اللاعبين وغيرتهم على الشعار وايضا بدعاء أحد الصالحين المحبين للمريخ..واهلنا يقولون خير البر عاجله وتأجيل رحيل المدرب الغرايري دعوة حق اريد بها باطل واثتين مطلوب منهما الرحيل.باسرع ماتيسر البرهان(وتابعوه)والغرايري(ومن جاء بهم لاعبين واخرين) بمناسبة كرة القدم انت عارف عمدة لندن(ماتقول لي انت الوداك لندن شنو؟ لا نو ح اقول ليك انت حميدتي الاداهو رتبة فريق منو؟) المهم أن عمدة لندن إذا كانت هناك مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز (وهنا عليك الله الزول الاطلق على الدوري السوداني صفة الممتاز ماكتر المحلبية؟)قول بين مان يونايتد واي فريق من مدينة إنجليزية أخرى ، فلن نجد عمدة لندن وقد نزل إلى أرض الملعب ، وبدأ فى مصافحة اللاعبين واخذ الصور معهم ، واذا فعل ذلك (فإن الصحف ستمسح به الارض)ولكن عندنا هنا اذا زار اى فريق من الدوري الممتاز ولاية اخرى فستجد الوالي وبطانته(غالبا من تكون بطانة سؤ.الا من رحم ربي) نزلوا إلى أرض المعلب يصاحفون اللاعبين والحكام(مابقى ليهم الا مصافحة الجمهور)دون أن نجرؤ على ان نقول لهم(يازول قوم شوف شغلتك يعني خلاص حللت كل مشاكل المواطنين ومابقى ليك الا تحضر المباريات من داخل الملعب؟) وتبت يد أعداء الثورة ومن ساعدهم……. صحيفة الجريدة

صحيفة الجريدة