لسبب غريب .. متهم يقتل شقيقته ويفر هارباً





علمت دارفور 24 ان المتهم الرئيسي الذي اقدم على قتل شقيقته في إحدى مناطق محلية السلام بجنوب دارفور قبل أسبوعين تمكن من الهرب الى مكان مجهول مخفياً نفسه.

وأقدم المتهم على قتل شقيقته ليلة الأربعاء قبل الماضية بمشاركة آخرين من افراد الأسرة بعد أن وجدها تجري مكالمة هاتفية مع شخص آخر، فأنهالوا عليها ضرباً بعصا وركلاً بالأرجل الى أن توفيت في الحال.

وبحسب مصادر دارفور24 فان المتهم أخفي نفسه بعد إرتكاب الجريمة، بينما شوهد بقية المتهمين في صيوان العزاء حتى اليوم الثاني من وقوع الجريمة، لكنهم هروبوا بعد أن علموا بان الإجراءات القانونية اكتملت لدى النيابة.

وقال أحد أفراد الأسرة لدارفور24 ان هناك حديث يدور بين بعض الأهالي بضرورة إعفاء المتهم من الجريمة بإعتباره قاتلاً لشقيقته وتابع بعد ان طلب عدم ذكر اسمه “حتي والد المتهم أخفى نفسه ويريد إعفاء إبنه لأنه دافع عن شرفه”.

وقال مدير شرطة جنوب دارفور اللواء محمد أحمد الزين لدارفور24 ان إجراءات التحري تسير بصورة طيبة، دون ان يفصح عن المزيد من المعلومات.

صحيفة الصيحة