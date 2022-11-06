فيديو.. الفريق البرهان يطلق رسائل مفتوحة النهايات !!





• درج الفريق البرهان علي إطلاق رسائل مفتوحة النهايات !!

• رسائل البرهان تحتمل تأويل وتفسير عنقودي يعطي الجنرال مهلة وفرصة ليتمكن من ممارسة هوايته في الدوران واللعب في المساحات الضيقة !!

• ومن شاكلة رسائله تلك حديثه أمام نخبة من قوات الجيش الخاصة في قاعدة حطاب العسكرية .

• الرسالة ليست موجهة إلي المؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية !!

• المؤتمر الوطني لم يعد مشغولاً منذ واقعة الخيانة التي فتحت أبواب القيادة لشراذم وشياطين الحرية والتغيير ليكونوا ديكوراً لمسرحية خلع البشير عبر لافتة الثورة المصنوعة ، لم يعد المؤتمر الوطني مشغولاً منذ واقعة الخيانة بأي ترتيب للعودة إلي السلطة لاعبر الجيش ولاعبر ثورة شعبية ..

• المؤتمر الوطني ظلّ مهموماً ومشغولاً بمنازلة القوي الدولية والقوي والأحزاب المحلية التي تتآمر مع المخابرات العالمية لتفكيك الجيش ..

• والبرهان يعلم أكثر من هذا وزيادة ..

• أقصر الطرق وأسهلها أمام الإسلاميين في السودان أن يعودوا إلي السلطة عبر إنقلاب عسكري .. لكنه خيار عالي التكلفة وباهظ الثمن مرحلياً وإستراتيجياً ..

• والفريق البرهان يعلم هذا وزيادة !!

• الإسلاميون مشغولون حالياً بمواجهة القوي والأحزاب الشريرة التي تتخفي خلف المبادرات الأممية لتفكيك الجيش وبسط سيطرة دكتاتورية نيوليبرالية غاشمة ..

• عندما تجمع هذه النقاط في خط واحد، تجد أن حديث البرهان اليوم ليس موجهاً إلي الإسلاميين في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.. حديث البرهان موجه إلي من أسماهم بالشباب الذين يفاوضونه منذ أيام من جهة .. وإلي من يقفون خلفهم من جهة أخري ..



• الرسالة لاتعني الإسلاميين لأنهم ببساطة يعلمون حق اليقين أن العارف عزو مستريح !!

• رسالة البرهان مفتوحة النهايات وموجهة إلي آخرين مفادها أنكم إن ذهبتم للضغط علي تفكيك الجيش وفرض سيطرتكم علي أغلبية أهل السودان وأحزابهم ، حينها عليكم انتظار الخيار الأسوأ .. وهو عين مايحذر منه البرهان ..وهذه المرّة لن تأتي العاصفة من بوابة الإسلاميين وحدهم !!

عبد الماجد عبد الحميد

