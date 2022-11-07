المؤبد لرجل وسيدة “أجنبيين” حاولا إدخال حبوب مخدرة داخل بسكويت





أنزلت المحكمة، عقوبة السجن المؤبد في مواجهة أجنبيين بدولة مجاورة، أُدينا بالإتجار في عقاقير الإدمان لمحاولتهما إدخالها بكميات كبيرة للبلاد عبر المطار عقب إخفائها داخل صناديق بسكويت.

وادانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، المدانين الأجنبيين بالتهريب ومخالفة قانون الجمارك السوداني، والإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأمرت المحكمة بإبادة الحبوب المخدرة المضبوطة على ذمة الدعوى الجنائية ضد المدانين الأجنبيين.

وبحسب التحريات، فإن السلطات أوقفت المتهمة الأولى قادمة من تركيا للخرطوم وبحوزتها حقائب سفر مخبأة بداخلها (360) شريطا من العقاقير المخدرة، الواحد منه يحتوي على سبع حبات، كما كشف تقرير فحص الأدلة الجنائية بأن المضبوطات هو من عقاقير الإدمان المخدرة ومدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت التحريات إخضاع المتهمة الأولى للتحريات، وأفادت أنها تاجرة وتبلغ (50) عاماً وان المتهم الثاني سدد لها تكاليف سفرها من دولتها المجاورة الى تركيا ومنها للخرطوم، وطلب منها إيصال الحقيبة محل الحبوب المخدرة لشخص آخر بالخرطوم. في ذات الوقت، كشفت التحريات للمحكمة بأنه تم القبض على المتهم الثاني واتضح بأنه كان في استقبال المتهمة الأولى بالمطار وانه من جنسيتها الأجنبية ويبلغ (51) عاماً ويعمل في الاستيراد والتصدير بالسوق الشعبي، وأفاد بأن هناك متهما ثالثا لم يقبض عليه وفصل الاتهام ضده، قام بإجراءات سفر المتهمة الأولى للبلاد ولا علاقة له بذلك، لافتاً الى ان حقيبة المعروضات تخص المتهم الهارب ، موضحاً بأنه يتعامل مع المتهمة الأولى في تجارة الملابس فقط.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة