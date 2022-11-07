تفاصيل مثيرة في محاكمة وداد بابكر





واصلت أمس الأحد محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي سماع شهود الدفاع في قضية محاكمة وداد بابكر حيث أفاد شاهد الدفاع رقم (٧) عاصم الأمين بأنه مندوب تسجيلات أراضي السلامة موضحاً أن القطعة موضع البلاغ بالرقم (883\3) مسجلة باسم محمد شمس الدين بتنازل من شركة “أباشكا المحدودة”.

نشاط للمتهمة

ومن جانبه أفاد الشاهد الثامن نزار علاء الدين سعيد بأنه مندوب تسجيلات أراضي بحري وسط موضحاً أن القطعتين موضع البلاغ بالرقم (8716) و(672\38) مسجلة بالأسماء (فاطمة وتماضر ومحمد وآمنة إبراهيم شمس الدين) وتم تسجيل لكل واحد منهم عدد (2) فدان تم نقلها من محمد عطا فضل المولى بتاريخ (13\7\2013م) بموجب توكيل والقطعة الثانية من فوزية الشيخ، ونفى الشاهد معرفته بأي نشاط في هذه الأراضي للمتهمة.

مزرعة بالسليت

وفي ذات السياق أفاد شاهد دفاع رقم (9) بالقضية ابن عوف فقير أفاد في أقواله أنه عميد بالمعاش بجهاز المخابرات العامة وعلاقته بمدير جهاز الأمن من العام (2012 الى 2018)، وأوضح أن المدير بالجهاز اسمه محمد عطا كانت لديه مزرعة بالسليت تنازل عنها لأبناء الشهيد شمس الدين وذلك بموجب توكيل له بإكمال إجراءات تسجيل الأراضي.

وقال الشاهد ابن عوف إنه تم تكليفه من مدير الجهاز “محمد عطا” بتسجيل قطعة أرض مجاورة لمنزل المعزول لأبناء الشهيد مقابل مقايضة بقطعة بمربع (12)، وكانت قطعة الأرض مملوكة لـ(محمد المأمون، ورفض المقايضة وعرضها للبيع وتم شرائها لأبناء الشهيد، ونفى الشاهد معرفته لعقار آخر للمتهمه غير الذي أدلى به في الشهادة أعلاه.

تكوين لجنة

ومن جانبه أفاد شاهد دفاع بالقضية حسن محمد صباحي يعمل في مجال بناء المباني بأنه تم تكوين لجنة مشكلة من أصدقاء الشهيد شمس الدين والمحبين له لعمل شيء لأبنائه وتم شراء قطعتي أرض بمنطقة الجريف بالرقم (404و406) ونفى الشاهد معرفته بأملاك وداد.

ورثة والدها

فيما مثلت شقيقة المتهمة اعتماد بابكر كشاهد دفاع بالقضية وأفادت بأن لديها بنات متزوجات وتم إهداء المتهمة من قبل زوجات بناتها بخاتمي ذهب، كما قالت الشاهدة إن والدة المعزول أحضرت للمتهمة (سلسل) ذهب هدية للمتهمة وداد، وأوضحت الشاهدة اعتماد بأن والدهم بعد أن توفي ترك لهم ورثة “زراعة وأراضٍ زراعيه”، ونفت الشاهدة معرفتها بأملاك المتهمة وداد وقالت: لا أعرف لديها أي ممتلكات سوى “منزل الشهيد شمس الدين”.

* غوايش ذهب

فيما قالت الشاهدة سمية مصطفى الوسيلة بأن المتهمة عمتها موضحة أنه في العام (2016) قامت بشراء عدد (4) غوايش ذهب من محلات الرماح بسوق سعد قشرة وإهدائها للمتهمة.

وأعلنت المحكمة جلسة أخرى لسماع بقية شهود الدفاع منهم مسجل أسماء الأعمال كشاهد.

وتعود تفاصيل القضية الى أن زوجة المخلوع البشير، وداد بابكر محل اتهامات بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، دون وجه حق، وذلك على خلفية بلاغات مقدمة بشأن مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996.

الخرطوم: فايزة أباهولو

صحيفة اليوم التالي