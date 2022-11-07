حميدتي بطريقة غير مباشرة وجه سهام النقد إلي رفيقه البرهان





• ذات خرجة من خرجاته الكلامية قال حميدتي أمام مجمع من الناس إن نميري كان رئيس وعسكري مالي قاشو !!

• يومها كان حميدتي ينتقد حالة السيولة الأمنية والسياسية والخدمية التي تعيشها البلاد .. الرجل بطريقة غير مباشرة وجه سهام النقد إلي رفيقه البرهان والذي ربما أسرّها في نفسه حتي كانت طلته يوم أمس في قاعدة حطاب العسكرية وهو بكامل زيه العسكري وزاد عليه (ربط قاشو) زي مابتقول العسكرية !!

• (ربطة القاش) عند الجيش لها أكثر من دلالة ومعني أولها أن القائد الذي يربط قاشه قد جهّز نفسه لمعركة طويلة لاينحني فيها ظهره ولا يكل من حمل زاد الحرب الطويل!!

• والبرهان قال علناً إنه(معمّر سلاحو) .. وهي رسالة لاعلاقة لها بالسياسيين الذين يقفون في صف المعارضة الحالية لوثيقة التسوية التي يقف خلفها حميدتي بكل قوة ويقاتل حالياً لأجل فرضها والتوقيع عليها من أصحاب المصلحة في كعكة الحكومة القادمة !!

• الصور المرفقة لها علاقة بهذا البوست.. نصيحة للقائمين علي تأمين وحراسة الفريق البرهان أن يبعدوا عنه (كوم المايكات وشعارات القنوات الفضائية) التي يتم ردمها أمامه في كل مناسبة حديث جماهيري ..وللعلم نصف هذه المايكات وشعارات القنوات وهمة ساي كما يقول صديقنا الساخر محمد حامد جمعة .. مايكات بلا مراسل ولاصحيفة ولاقناة فضائية ..فقط لزوم زيادة عدد وسائل الإعلام أمام رئيس مجلس السيادة!!

• بالمناسبة الفريق حميدتي يستخدم في مخاطباته وأحاديثه العامة مايك خاص تم إستيراده من دولة خليجية .. والقائمون علي أمر تأمين قائد الدعم السريع وإعلامه لايسمحون بزحمة المايكات أمام القائد ..يمكن لمن يريد التغطية التقاط الحديث من سماعات خاصة بعيداً عن منصة الحديث !!

عبد الماجد عبد الحميد

