مقتل عريف شرطة عسكرية على يد فتاة





فرد الشرطة العسكرية عريف يتبع لقيادة الفرقة 18مشاه النيل الأبيض يدعي محمود الحاج لقي حتفه على يد امراة مختلة عقليا و قال شهود عيان ( لمر كز الخليل ) أن الحادث وقع عندما كان يعمل الراحل فى خدمة حراسة بنك فيصل الاسلامى فرع كوستى ودخلت المختلة داخل البنك وعمل علي اخراجها وذهبت… تم اخراجها من البنك لكنها عادت مرة اخرى وهي تحمل سلاح ابيض (سكين) وفى غفلة منه سددت له طعنة قاتلة بالسكين كانت تحملها فى يدها عقب الحادثة جاء لموقع الحادث قائد الفرقة 18 مشاه و مدير شرطة محلية كوستى تم إكمال الإجراءات القانونية ونقل جثمان الراحل لمشرحة كوستى تم التشريح بمشرحة مستشفى كوستى و سلم الجثمان لذويه لمواراته الثري.

صحيفة الصيحة