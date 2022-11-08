



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

اختفاء سفير سواني سابق في مصر

“معتوهة” تقتل نظاميًا بـ”كوستي”

منح القوات النظامية صلاحيات واسعة لحسم الصراع القبلي بـ”النيل الأزرق”

لجان المقاومة الشارع لن يقبل التسوية وسيرمى بها إلى مزبلة التاريخ

تحديد موعد إعلان نتيجة القبول العام للجامعات

صحيفة السوداني

محمد بن سلمان يعلن ضخّ 3 مليارات دولار للسودان

هيئة الختمية: عودة الميرغني في 14 نوفمبر

كمال عمر: البرهان و”حميدتي” وقعا على وثيقة دستور المحامين

مقاومة الخرطوم تدعو للتظاهر اليوم في مليونية”الثبات”

حجر يؤكّد تبني مجلس السيادة توصيات مؤتمر حقوق الطفل

باج نيوز