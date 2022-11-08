الغالي شقيفات يكتب : مناوي متهم أول





نشر السيد محمد إبراهيم عزت، أحد قيادات دارفور السياسية والمجتمعية، مقالاً مطولاً، وجد انتشاراً واسعاً، وتعليقات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتّهم مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور باختطاف حوالي أربعة آلاف رأس من الإبل، واختفاء ٧٣ رجلاً من الرزيقات، بينهم ثمانية من اخواله.

ويسأل السيد عزت في مقاله، السيد مني أركو مناوي، هل تنسى ثلاثة وسبعين أسيراً وقعوا في أسركم في مايو ٢٠٠٤م، في منطقة النخيل بالصحراء الكبرى وهم مواطنون عُزّل وهم في طريقهم للجماهيرية الليبية وبحوزتهم ثلاثة آلاف وخمسمائة رأس من الإبل التجارية، قبضتم عليهم واستحوذتم على مواشّيهم ونقلتموهم كأسرى إلى دونكي الوخايم، ومن ثم إلى دونكي حمرة كولا في منطقة “أبو عويشة” بالصحراء ومن يومها لم يسمع عنهم.. إلى أين ذهبتم بهم؟!!

القضية لم تمت، بل كانت متابعة، حيث وصلت طلائع من الإبل المنهوبة منكم إلى ليبيا خلال أربعين يوماً من الحادثة ووقعت مُصادمة مع أصحاب الإبل ومجموعتك داخل مدينة الكُفرة الليبية ودُوِّنت بلاغات من قِبل الشرطة إثر حدوث الاشتباك الذي تمّ من الأطراف المذكورة، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وتم سجن مجموعة، ثم أُطلق سراحها لاحقاً، وتمكّن أصحاب المواشي في هذه المعركة من استرداد خمسين رأساً من الإبل تخص أحد المواطنين وهو موجودٌ الآن.

لقد تمكَّن أربعة من الأسرى من الهروب وهم موجودون في باديتهم وشهود عيان على سيطرة حركتكم (جيش تحرير السودان) الذي أنت أمينه العام حينها، وأفاد شهود عيان أنّ الإبل تمّ بيعها بعربات وهذه العربات استخدموها في انشقاقكم في مؤتمر (حسكنيتة) الذي أعلنت فيه نفسك رئيساً.

تبقى لنا من الأسرى طرفكم عدد تسعة وستين أسيراً، وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين رأساً من الإبل، ومن الأسماء الواردة من حركتكم والتي لعبت أدواراً مختلفة في هذه الجريمة صقر كرني، هو التاجر المُكلّف من قِبلكم بهذه الإبل، وأيضاً القائد عمر موسى (جولو) والقائد شغب، وكُلهم معروفون لدينا ويتبعون لحركتكم.

في هذه المرحلة، لا نريد أن نتوسَّع في الموضوع أكثر من هذا، وهذه الإشارات الواضحة تجعلكم تتأكّدوا من أننا مُلمون بكامل تفاصيل (الجريمة) والتي لدينا فيها شهودٌ من داخل حركتكم بالأدلة الثابتة باليوم والتاريخ والحدث، إضافةً إلى الشهود الذين خرجوا من جحيمكم والشهود الليبيين.

السيد مني أركو مناوي، هذه الجريمة لن تمر مُرور الكرام أو يعمل لها تسوية داخل الغُرف المُظلمة، فهي قضية أجيال وقضية تاريخية ولن تتم مصالحة أو رضاء أو قبول ما لم يُعاقب المُجرم، ولن تحكمنا يا السيد أركو مناوي، فهلوةً، ألم يكفك أنك يتَّمت أطفالاً، وأرملت النساء، وهتكت عروضاً، ودمَّرت أسراً، أم تظن أنها تمر دون مُحاسبة لتأتي حاكماً علينا وكأن ليس لنا عقول ولا كرامة ولا رجولة ولا فكر ولا قانون، عليه نطالب الدولة بالآتي:-

١/ فتح تحقيق شفّاف ونزيه من حكومة السودان.

٢/ فتح تحقيق دولي لهذه الجريمة البشعة كاملة الأركان والقبض على مُرتكبيها.

٣/ نُطالب كل مُنظّمات حقوق الإنسان بإدراج هذه الجريمة في سِجِل انتهاك حُقُوق الإنسان والاختفاء القسري للأسرى ونُطالبها بكشف مواقع هؤلاء الأسرى.

٤/ سنقوم بتصعيد القضية لكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة.

وعليه، بعض هذه المعلومات الدقيقة التي أوردها الأستاذ محمد إبراهيم عزت، وأيضاً قد استمعت لتسجيل الأستاذ الطاهر ضو البيت ذاع الصيت في هذا الصدد ومطالبته بفتح بلاغات وتسجيل قضائي للشهود خوفاً من القدر، واكيد مثل هذه التوثيقات لا تفوت على فطنة الأبّالة، ونُطالب مناوي بكشف مصير المُختطفين ومحاكمة القيادات التي وردت أسماؤهم في مقال عزت التي حوى معلومات دقيقة، وعلى قيادة الدولة الاهتمام بالأمر وخاصةً الآن حديث عن فتح الحدود والاستثمار العربي، فكيف يتم كل هذا في بيئة غير آمنة ومتهمين طلقاء وأسر الضحايا لهم كامل الحقوق في المطالبة بمحاسبة الجُناة وحركة مناوي مطالبة بتوضيح الحقائق للرأي العام.وبمعلومات هذا المقال يمكن القول ان مؤتمر حسكنيتة اسس باموال ابل منهوبة والان في حكومة مناوي لا يوجد اي من ابناء الابالة لضحايا شريك في سلطة مناوي خلافا لما يروجه البعض في وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة الصيحة