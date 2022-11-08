ياسر زين العابدين المحامي يكتب : بعد التزوير إهدار المال العام





لم تُكلِّف نفسها عناء التذكر، ومراجعة

توجيهاتها…

توقع على التوجيه، فيعتريها النسيان

إذا خالفه أحد الويل، والثبور، توجيه

رقمه (٤) عام (٢٠٢٢)…

مهرته المراجع العام المكلفة، وقالت..

الميزانية لا تفي بالالتزامات، فلا يجوز

شراء الإجازات النهائية من الموظفين

للظروف المذكورة…

يعني حرصها على المال العام…

فلن تقبل صرفه بالأوقات الصعبة، إلا

للضرورة القصوى…

الأهم مقدم على المهم، وصدقناها…

رفعنا لها القبعات، وشددنا من أزرها…

قال أسمع كلامك أصدقك، وأشوف

عمايلك استغرب…

إليكم قصة درامية حزينة، ومؤلمة…

الدولة تدفع للموظف نثرية باليورو عند سفره في مهمة رسمية…

قبل الديوان دعوة لحضور دورة…

من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية…

طلبت مراجعين على المعاش لرفقتها

نهاية خدمتهما (١) أكتوبر(٢٠٢٢)…

يدفع الديوان قيمة نثريتهما باليورو…

من دم الغبش الذين يُعانون المسغبة…

والجوع، المرض، الديون، الغلاء، وأزمة

الوطن الكبرى…

لن يعودا للعمل بعد العودة من الدورة

سيُغادران للمعاش، ويصبح سفرهما

هدراً، وتبديداً للمال العام…

الأولى اختيار الأبقى للاستفادة منه

لينقل ما اكتسبه من خبرة…

لماذا قامت باختيارهما دون غيرهما…

هل خلا الديوان من كفاءات تمثلنا…

ألم يك من الأفضل اختيار النواب…

أم لأنها على خلاف معهم فلا تقبل…

أحق رؤساء القطاعات، وتجاوزتهم…

من يضرب الدف شيمة أهل بيته الرقص…

كيف يحرمه، وهو يضرب الدف…

لا تنه عن فعل وتأتي بمثله عار عليك..

فكيف تتمسّك بالشفافية وبالتميز…

كيف تمنع هدر وتبديد المال، وتفعل

ذات الأفعال…

كيف تلزم بالتميُّز في القرار، ولا تفعل..

وتفرض ضبط المال العام ولا تفعل…

لقد قبضت باليورو، بالمقابل نسأل…

هل قدمت ورقة مُميّزة في محاور

الندوة…

هل ناقشت تحسين أداء المالية العامة

وآثار التحول…

للاستحقاق المحاسبي على العمل الرقابي الحكومي، هل وضعت…

خارطة للتميز بتطوير منهجيات العمل…

هل حضورها بحجم الوطن أم تقزم…

هل كانت كما كان عبد القيوم مبهراً…

ومقدراً ذا لسان ذرب بكل اللغات…

ماذا قدمت بهذه الدورة، وما الفائدة…

ما علاقة رئيس الوحدة الفنية بها…

منح فرصة السفر لكينيا ثم تكرر

الأمر لهذه الدورة…

هل استحداثها للوحدة هذه فيه

إفادة ولماذا…

لماذا لم تطبق مبدأ تداول الفرص… أليس من الظلم منحه أكثر من فرصة

هل هو الأجدر ليمثل البلاد…

أم مرافقته خصمٌ على مَن هُم أكفأ

منه وأفضل…

أقيلوا المراجعة العام المكلفة فوراً…

نُكرِّر أنّها زوّرت في أوراق رسمية…

فُصلت من الخدمة بلجنة مُختصة

وعادت رغم أنف القانون…

لتُحظى بمنصب، بنثرية رغماً عنا…

وتستصحب معاشيين من دم فقرنا

وتمد لسانها للتوجيه…

صحيفة الصيحة