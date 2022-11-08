ردود فعل واسعة .. تطورات في قضية مقتل مروة وتقطيع جثة نسرين في الخرطوم على يد اجنبي وطالب طب





تطورات في قضية مقتل مروة ونسرين في الخرطوم على يد اجنبي وطالب طب

قضت محكمة جنايات الخرطوم شرق اول أمس بعقوبة الإعدام قصاصاً في مواجهة أجنبي بجنسية إفريقية، وطالب بكلية طب شهيرة بالخرطوم، بعد ان أدانتهما بالقتل العمد للفتاة (مروة) وإلغاء جثتها بمنطقة مايو. وهي العقوبة الثانية للمدانين بعد ادانتهما اولاً بقتل الفتاة ” نسرين” وتقطيع جثتها وإلغاءها في منطقة امتداد ناصر.

وكانت إدارة المباحث الجنائية قد قامت بالقبض على المتهمين وكلف فرع التحقيق والمتابعة بالتحري في البلاغين، وتم تقديم البلاغين للمحكمة بواسطة المتحري رائد شرطة سيد أحمد أحمد سيد أحمد والذى قام بتقديم حزمة من مستندات الاتهام والمعروضات بالاضافة إلى اقوال المتهمين وشهود الاتهام .

وكانت قضية قتل الفتاتين “نسرين، ومروة” قد أثارت ردود أفعال واسعة بالشارع السوداني، و عثرت الشرطة على جثة القتيلة “نسرين” مقطعة إلى أشلاء، وإلقائها في مكب نفايات بمنطقة بري شرق العاصمة الخرطوم وحثة ” مرة” عثر عليها في منطقة مايو جنوب الخرطوم.

وقالت المحكمة في حيثياتها بان المدانين مخالفين لنص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.

صحيفة الصيحة