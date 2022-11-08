بعد تبادل لاطلاق النار ..القبض على عصابة السوناتا بامدرمان





تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من القبض على عصابة السوناتا التى تمارس السرقة والنهب تحت تهديد السلاح بابوسعد مربع (5) بعد تبادل لاطلاق النار بين الطرفين.

وكشفت الشرطة عن إصابة (2) من أفراد المباحث إصابة أحدهما خطرة ، فضلا عن إصابة أحد المتهمين وتم القبض عليه، مبينا بان القبض علي المتهم الاول بمنطقة الإنقاذ جنوب الخرطوم وبعدجمع المعلومات حدد مكان المتهمين الآخرين.

وحسب متابعة إعلام شرطة ولاية الخرطوم تعود تفاصيل البلاغ إلى أن المباحث تلقت بلاغات عديدة داخل دائرة الاختصاص وخارجها وتمت مداهمة شقة يقيم فيها المتهمين بواسطة تيم مباحث فرعية بحري بقيادة ضابطين و(12) فرد بمنطقة أبو سعد مربع (5) وتم إخطار المتهمين بواسطة صاحبة الشقة المستأجرة وافادتهم بأن هنالك لصوص في المنزل وقاموا مباشرة بإطلاق النار دون التأكد ولقد تمت مبادلتهم بإطلاق النيران بواسطة التيم المكلف بالعملية وتمت السيطرة عليهم وعثر في الشقة بعد التفتيش على علامات زي عسكري برتب مختلفة و (2) قطع سلاح طبنجة والعربة التي مارس بها المتهمين الجرائم

والجدير بالذكر بأن المتهمين قد ارتكبوا العديد من الجرائم ولديهم بلاغات مفتوحة بأقسام عديدة في شرطة ولاية الخرطوم كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم .

صحيفة الصيحة