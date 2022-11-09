أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022م
صحيفة الانتباهة
الحسن الميرغني يوقّع على”الإعلان السياسي” المكمل للدستور الانتقالي
تحويل متهم في قضية انقلاب الإنقاذ لـ”شاهد ملك”
برمة ناصر: أتوقّع تسليم البرهان السلطة للمدنيين قبل نهاية العام
وفاة 5 أشخاص بحمى الضنك وارتفاع حالات الاشتباه لـ362 بشمال كردفان
نبيل أديب: إذا لم تحدث تسوية فالبديل الفوضى
صحيفة الحراك السياسي
لجنة لاستلام دور وممتلكات اتحادات العمّال وأصحاب العمل وتسليمها في أسبوع
البرهان: السودان من أكثر الدول تأثّرًا بالمتغيّرات المناخية
ضوابط لانتقال طلاب الصفوف النهائية بين المدارس الحكومية والخاصة
ظهور حالات إصابة بحميات الضنك والشيكونغونيا بغرب دارفور
تدشين مبادرة دقلو لمشاهدة كأس العالم بالمجان
صحيفة السوداني
الحسن الميرغني يوقع على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي لقطع طريق الارتداد
الأمة القومي: المكون العسكري وقّع على وثيقة الدستور بتعديلات
متهم بانقلاب الإنقاذ يتحوّل لشاهد ملك
تصعيد جديد للعاملين بمياه الخرطوم والإدارة تعد بالحلول
باج نيوز