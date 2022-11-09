معتصم محمود يكتب : لاعب القضارف.. والمُدرِّب ما عارف!!





والهلال يتأهّب لمعركة بربر، صدر عن شرطة القضارف خبر عن خطاب من الهلال يطلب خدمات احد لاعبيه!!

لاعب لم يسمع به احد قبل أن يطلبه الهلال!!

إدارة الشرطة نفسها فوجئت بطلب الهلال كما فوجئ به الجهاز الفني للهلال!!

الهلال لم يُواجه الشرطة بعد، بما يعني أنّ الجهاز الفني بقيادة فلوران لم يشاهده، وبالتالي لم يطلبه.

الهلال لا يعاني في خط الوسط من أي مشكلة، بل إنّ خط الوسط أقوى خطوط الفريق.

كل وسط الهلال من الدوليين، صلاح عادل، رووفا، بوغبا، شيخو، جارجو وفيني وقس على ذلك.

ترى من يُشطب من هؤلاء حتى يحل لاعب القضارف مكانه؟!!

من الواضح أن حكاية لاعب القضارف لا تخرج عن دائرة السمسرة.

عملية رخيصة للهف أموال الهلال.

لو كان الهلال يعاني في الوسط لاستكمل صفقة الصيني وضم طيفور.

على سوباط إيقاف العملية فوراً وفتح تحقيق لكشف السماسرة المتورطين في العملية.

لا بد من إعمال المؤسسية وإيقاف العشوائية.

من يطرح مشروعا قاريا يسلك طريق المؤسسية لا العشوائية.

لا بد من إبعاد السماسرة عن تسجيلات الهلال.

على العليقي أن يفرض شخصيته ولا يسمح لأحد بسحب صلاحياته.

في وجود رئيس القطاع لا معنى لنائب رئيس بصلاحيات رئيس.

على العليقي أن يفرض شخصيته وأن لا يسمح لأحد أن يكون الرجل الأول في القطاع.

على العليقي أن يعلم انه الآن رئيس الهلال.

نعم للمؤسسية، لا للعشوائية.

نعم للتسجيلات الفنية، لا لتسجيلات الحرامية.

كبسولات

حسام هاشم تم تعيينه رئيساً للجنة البارلمبية السودانية بقرار من الوزيرة هزار!!

كل تعيينات هزار من رجالات العهد البغيض.

من يقول لهزار، البلد حدثت فيها ثورة والإنقاذ لم تعد موجودة.

التاكا خرج مبكراً من التمهيدي.

التاكا الذي كان بُعبعاً للهلال والمريخ خرج على يد فريق اسمه أهلي الحواتة.

حواته والناس قلقانة.

مجلس التاكا أول نادٍ يدخل الاتحاد مُباركاً لمعتصم جعفر.

ظن مجلس التاكا أن تملق الاتحاد يفتح لهم أبواب الممتاز.

بعدها تفرّغ مجلس التاكا لمعارضة اتحاد كسلا في إطار خطة التقرب لاتحاد عطا المنان.

كل ذلك لم يُجدِ وسقطت التاكا.

على مجلس التاكا الاستقالة وإلا على الجماهير اقتلاعه.

مجلس أقل قامةً من التاكا العريق.

لو لم يذهب هذا المجلس، فالتاكا العريق سيهبط الليق.

صحيفة الصيحة