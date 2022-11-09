يستغلون مواتر .. القبض على أخطر مروجي الحشيش بالدمازين





ضبطت مكافحة المخدرات ولاية النيل الأزرق أخطر مروجي المخدرات .

وبالعودة لتفاصيل الضبطية بحسب متابعات “المكتب الصحفي للشرطة ” إن الضبطية تمت في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطرق ومحاربة تجار المخدرات.

حيث توفرت معلومة لفرعية الدمازين بأن هنالك مروجين بالمنطقة ينشطون في ترويج وتوزيع المخدرات ،على إثرها شكلت الفرعية فريق ميداني مختص للمراقبة وجمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية وباحترافية عالية توصل التيم للقبض على المتهم الأول “ع_ ع” وبحوزته عدد “188” رأس حشيش “بنقو” وموتر يستخدمه في ترويج وتوزيع المخدرات والمتهم الثاني وبحوزته عدد”5″ رأس حشيش بنقو والمتهم والثالث وبحوزته عدد “1224” رأس حشيش وموتر أيضاً يستخدمه في الترويج والتوزيع حيث وضعت المضبوطات معروضات بالبلاغ تحت طائلة المادة ( 15-أ) الاتجار في المخدرات توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

صحيفة اليوم التالي