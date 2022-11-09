ضبط شركة صينية لتصنيع الخمور البلدية (العرقي) بطريقة حديثة بولاية القضارف





نجحت ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية القضارف” من ضبط أحد الشركات الصينية تقوم بتصنيع الخمور البلدية (العرقي) بمنطقة الرفاعة الكسارة بضواحي القضارف” بطريقة احترافية وحديثة” لتمر بعدة مراحل وذلك باستخدام (حلل برستو كبيرة ذات الضغط العالي) مستفيدين من البخار الناتج من عملية التصنيع من ثم تعبئتها في باقات عبوة (10) لتر ولفها باكياس بغرض التمويه” وبحسب المعلومات تم القبض على المتهمين بما فيهم العقل المدبر وابادة عدد(٥) براميل وكميات مقدرة من الخمور (العرقي) مجهزة للتوزيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بقسم شرطة الضواحي ..