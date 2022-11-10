



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

إرجاع البشير إلى سجن”كوبر”

مجلس البجا يشكّل حكومة مؤقتة بشرق السودان

إعلان نتيجة القبول للجماعات و153712 مقعدًا شاغرًا

حبس 5 أفراد شرطة متهمين بحرق مخزن”القضائية” بدارفور

مدير البورصة: تهريب الذهب لا يحارب بالمطاردات الأمنية

صحيفة الحراك السياسي

تحذيرات من عودة الهجوم على”لقاوة” مجدّدًا

نقابة المركزيّ تتجه للتصعيد القانوني لمناهضة قرار حلها

مجلس عموم النوبة يطالب بإعادو لقاوة لولاية جنوب كردفان

توصية بتجفيف دور الإيواء في مؤتمر المسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل

حكومة النيل الأبيض تجيز الموجهات العامة لموازنة 2023م

صحيفة السوداني

نقل البشير وبري والسنوسي وعلي الحاج من المستشفى إلى سجن كوبر

“الحرية والتغيير” توضّح أسباب التكتّم حول الإعلان السياسي

الإعدام لأحد عناصر 9 طويلة بعد إدانته بقتل طالب جامعي

تطورات في شرق السودان عقب لجنة تقرير المصير

والي الخرطوم: نتطّلع لنقل تجارب المدن التركية في إدارة الخدمات

باج نيوز