9 طويلة تعتدي وتنهب رئيس تحرير صحيفة سودانية شهيرة





تعرض الاستاذ عاصم البلال الطيب رئيس تحرير صحيفة أخباراليوم مساء امس الأربعاء إلى حادثة نهب من عصابة تستغل موتر بشارع النيل وبحسب موقع الخليل الاخباري انه أثناء جلوسة بشارع النيل بالخرطوم كان يكتب مقال الغد تهجم عليه اثنان يستغلان موتر خطف أحدهم الهاتف وناشد البلال الاهل والاصدقاء عدم التعامل مع المكالمات التى ترد على الجوال

وابدي اسفه على استمرار هذه الظاهره الخطيرة فى شوارع حيوية تلجأ اليها الأسر للترويح عن نفسها مناشدا الشرطة بضرورة التشدد فى ملاحقة الجناة وحسم الظاهرة.

صحيفة الصيحة