حليم عباس: من وضعوا هذه الوثيقة يتعاملون مع السودان كدولة من الأغنام





الوثيقة اللقيطة

ما يُسمى بتسييرية نقابة المحامين لا تمثل المحاميين، و فوق ذلك فهي لم تكتب ما يُسمى بوثيقة تسييرية المحامين. يعني عملية تزوير مضاعفة.

والهدف النهائي هو تمرير هذه الوثيقة التي تستحق اسم “الوثيقة اللقيطة” على كل الشعب السوداني، وهي لم تكتبها لجنة تسيير المحاميين بشهادة أعضاء من هذه اللجنة.

كيف يُمكن أن يُكتب دستور لحكم دولة وشعب كامل بوثيقة بدون أب معروف، حتى ولو كان أباً غير شرعي.

التزوير بهذه الطريقة الفجة والوقحة له معنى واحد هو الاستهانة بالشعب السوداني وعدم احترامه. لابد أن من وضعوا هذه الوثيقة يتعاملون مع السودان كدولة من الأغنام. الشعب السوداني عليه أن يصحح لهم هذه المعلومة.

حليم عباس