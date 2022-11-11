تفاصيل جديدة عن رحلة البحث عن غرقى طب النهضة وسفارة اليمن تتدخل





تحصلت مصادر على معلومات حول غرق طلاب طب اسنان كلية النهضة بضاحية بتري التابعة لولاية الجزيرة منذ الجمعة الماضية ..

وقال المصدر ان اسر الطلاب الغرقى يتجمعون قبالة النيل ببتري في انتظار العثور على جثامين ابنائهم ..

في وقت طالب ائمة مساجد بتري في خطبة الجمعة اليوم اسر الضحايا واهل المنطقة بالدعوات للعثور عليهم وذكروا انهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى ..

وقال شهود عيان ان السفارة اليمانية بالخرطوم سيرت طائرة بحث عن جثامين طلاب الطب ( بينهم طالب يماني ) .وانها عثرت عليهم داخل حفرة بالنيل غير انهم اختفوا بعد ذلك ..

يذكر ان فرق الدفاع المدني كانت قد كثفت عملها للعثور عليهم غير انها لم تنجح حتى الان في الوصول اليهم ..

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