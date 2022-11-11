الجريمة البشعة التي شغلت الراي العام المباحث تفك طلاسم اغتصاب وقتل طفل خمس سنوات





أنهت مباحث ولاية نهر النيل اليوم غموض جريمة الطفل الذي تم العثور عليه مقتولا في الجهة الشرقية من مدينة عطبرة

واشار المكتب الاعلامي لشرطة الولاية في تعميم له إلى ان الجريمة شغلت الرأي العام على مستوى الولاية وأوساط مدينة عطبرة حيث تم العثور على جثمان الطفل القتيل البالغ من العمر 5 أعوام ملقي جوار سور الجامعة شرق مدينة عطبرة وعليه أثر طعنة أسفل البطن.

وانه بزيارة مسرح الحادث بواسطة اتيام الأدلة الجنائية ومباحث الولاية والتحري وبعد التشريح وجمع الأدلة وتتبعها وتحليلها تمكنت مباحث الولاية من الوصول للمتهم (ح ع ي) البالغ من العمر 40 عاما والذي يسكن في منزل ايجار قرب منزل المجني عليه.

وبالتحري معه اعترف بإرتكابه جريمة إغتصاب في حق الطفل القتيل إلا أنه قال بأن القتل قد وقع عرضا أثناء هروب الطفل منه كما تم تحريز أداة الجريمة وتسليمها للأدلة الجنائية وتم تدوين اقوال المتهم قضائياً كما تم ايضاً تمثيل الجريمة.

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