إسماعيل حسن يكتب : من لا يشكر الناس.. لا يشكر الله





▪️إخوتي… زملاء مهنتي.. أحبابي في قبيلة الرياضيين داخل وخارج السودان بمختلف ألوانكم الحمراء والزرقاء.. من سويداء قلبي أتقدّم لكم بأجمل عبارات الشكر والامتنان.. وأزكى التحايا وأجملها وأنداها.. شاكراً لكم وقفتكم معي.. ودعمكم لي… ودعواتكم عبر الهاتف والأسافير.. والتي لولاها بعد المولى عز وجل، لما تمكّنت من السفر إلى قاهرة المعز، والعلاج من التهابات الأذنين المزمنة، فقد كنتم الداعم الأول، والمحفز الأكبر، ونعم الزملاء والأصدقاء والأحباب الصادقين المُخلصين… فجزاكم الله عني وعن أسرتي خير الجزاء… وفي ميزان حسناتكم يا رب العالمين..

كان الله في عون الزعيم

▪️صادف يوم وصولي؛ مباراة المريخ الدورية في ملعب كريمة، أمام بطل الولاية الشمالية الأهلي.. والتي انتهت للأسف بالتعادل الإيجابي 1/1 …..

▪️قلت لصاحبي: الظاهر كراعي حارة… فاستعجب وقال لي (شكلك ما شاهدت المباريات القبلها أمام أهلي شندي والرابطة كوستي وأهلي الخرطوم في كأس السودان)..!! فقد كانت مستوياته فيها أسوأ مما كان مُستواه في كريمة، بصرف النظر عن النتائج.. لا طعم لا لون لا رائحة..

▪️وأضاف قائلاً: شخصياً لست متفائلاً بأن يحقق المريخ بطولة محلية، أو يمضي في البطولة الأفريقية أبعد من المجموعات طول ما الغرايري هو مديره الفني..

▪️فسألته.. أفهم من كلامك ده إنو مشكلة المريخ هي الجهاز الفني فقط..؟؟

▪️لم انتظر إجابته……. قلت له ….. أما أنا فلا زلت عند رأيي بأننا نحن مشكلته… لا المدرب، ولا اللاعبين، ولا حتى التحكيم والاتحاد الظالمين…… فلقد توزّعنا في السنوات الأخيرة شيعاً وأحزاباً… وتفرّقنا أيدي سبأ… وأضحى انتماؤنا للأفراد لا للكيان.. وولاؤنا لبعض الجهات والشخصيات هو الغالب.. ووصلنا إلى درجة أن نحارب بعضنا البعض… نطاعن بعضنا البعض… نشتم ونشمت في بعضنا البعض.. وانتشرت في الصحف والأسافير والمواقع الإلكترونية بعض الأعمدة والقروبات التي لا هَمّ لها غير التطبيل لزيد.. وأخرى تركز على شتيمة عبيد..

▪️وهذا غير الآراء الانطباعية والأحكام المتسرعة التي نشكك فيها في مواهب ومهارات بعض اللاعبين والمدربين، ونُشكِّل ضدهم آراء سالبة تربك نفسياتهم، وتهز ثقتهم، وتضعف عطاءهم.. وتنتهي بهم إلى الإعارة أو الشطب أو إنهاء العقود..

▪️تحكيم شنو البحرم المريخ من الفوز إذا كان المريخ هو المريخ المستقر المتماسك الملموم على بعضه…؟؟!!

▪️ياتو اتحاد ولا لجان اتحاد ممكن تمنع المريخ من تحقيق البطولات لو كان أهله متحدين وجماهيره قريبة منه؟؟!!

▪️لسنا حديثي عهد بالمريخ ولا المريخ حديث عهد بنا حتى نظن أن الاتحاد والتحكيم هما من أوصلاه إلى ما وصل إليه من سوء فظيع..

▪️فالحقيقة أننا نحن الذين أوصلناه إليه…!!!!!!!!!!

▪️كل الكؤوس والأمجاد والبطولات المحلية والخارجية التي حققناها من قبل، تشهد أننا تعرضنا فيها لظلم الدنيا والعالمين من الاتحادات المختلفة والتحكيم الوطني والأفريقي… أمّال أديبنا الأريب دكتور عمر محمود خالد قال نهزم التحكيم والتنجيم والألوف على أي أساس؟؟

▪️باختصار إخوتي وأبنائي الصفوة.. إذا لم ننتبه إلى أن علة المريخ فينا، وأننا أس بلائه في العقدين الأخيرين.. فلن تقوم له قائمة إلى يوم الدين.. وسنظل على حالنا هكذا لا نخرج من أي موسم بغير الصراخ والنحيب والبكاء على الأطلال…

▪️ختاماً هي خطوط عريضة قصدت أن تكون مداخل لنقاش عريض، حول الكيفية التي تعيد لمريخنا العظيم استقراره وجماله وشخصيته، قبل أن يلحق بالموردة مأسوفاً عليه كأسفنا عليها..

ونواصل..

▪️وكفى.

صحيفة الصيخة