معتصم محمود يكتب : عشان المريخ.. الدوري يقيف!!!!





◽ عطّل الاتحاد الدوري بحجة أداء مباراتين مع رواندا!!

▫️المنتخب ليست لديه اية استحقاقات في القريب المنظور، ففيم وديتا رواندا!!

▫️أقرب مباراة للمنتخب منتصف يناير القادم، فعلام تعطيل الدوري الذي بدأ للتو في الاستفاقة؟!

▫️الأندية بدأت تدخل أجواء المباريات ففاجأها الاتحاد بالتأجيل.

▫️لا مستفيد من التأجيل غير المريخ.

▫️المريخ الذي بدأ النزيف وبات يخسر نقاط الأقاليم.

▫️تعطيل الدوري يسمح للمريخ بعلاج لاعبيه المصابين.

▫️رحلة رواندا تؤهل لاعبي المريخ من غير المصابين كون غالبية لاعبي المنتخب من المريخ.

▫️تلك هي القصة.

▫️اختيار منتخب رواندا تم بحسابات دقيقة من ناس الاتحاد.

▫️منتخب تعباااان في المركز (137).

▫️منتخب السودان بكل تواضعه أفضل تصنيفاً من رواندا، وبالتالي الفوز عليه مضمون.

▫️مباريات السودان المقبلة مع المغرب وغانا، فهل رواندا المنتخب المناسب للتجهيز!!

▫️المغرب في المركز (23) وغانا (60)، فهل من المعقول مواجهة رواندا صاحبة المركز (137)!!

▫️القصة يا جماعة وااااضحة.

▫️كل من يعرف كيف تدار الأمور داخل الاتحاد يعرف الغرض من الرحلة المشبوهة.

▫️بالنظر للجهة التي تستخرج التذاكر والمحظوظين بالسفر من إداريين وصحفيين، نعرف الغرض من الرحلة ولا ننسى مصاريف التجمع.

▫️إن كانت فاتورة البقالة فقط 20 ملياراً، فكم كلفة اللحوم والترحيل والنثريات؟!

▫️يذهب الحرام حيث أتى.

▫️حليل شداد.. حليل السلطان.

💊 كبسولات

▫️أخيراً أقر إعلام المريخ أن فريقهم كعب شدييييد.

▫️اعترفوا أن السوء بدأ بمباراة الفرسان في كأس السودان وتواصل في كوستي وأمام الشنداوي، ثم في مروي.

▫️أقروا أن المريخ كان مفيش أمام أهلي طرابلس ونال تأهُّلاً غير مستحق.

▫️79 % استحواذ للأهلي الليبي مقابل 21% للمريخ.

▫️اعترف متأخراً لكن فيه تبرئة ضمنية لحكم كوستي.

▫️حكم كوستي الذي منحهم ركلة جزاء وبرغم ذلك زعموا أنه ظلمهم!!

▫️الآن فقط اعترفوا أن فريقهم أي كلام وأن الحكم برئٌ من أي اتهام.

▫️صدق ود الياس حين وصف إعلام المريخ بأنه أُس الخراب.

▫️ظل الإعلام الأحمر يخدع الجمهور بأن الفريق مية مية، وأن الخسائر بسبب الصافرة التحكيمية.

▫️بعد تذيل المريخ للترتيب عادوا واعترفوا!!

▫️بعد أيه.

صحيفة الانتباهة