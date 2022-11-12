معتصم محمود يكتب : عشان المريخ.. الدوري يقيف!!!!
◽ عطّل الاتحاد الدوري بحجة أداء مباراتين مع رواندا!!
▫️المنتخب ليست لديه اية استحقاقات في القريب المنظور، ففيم وديتا رواندا!!
▫️أقرب مباراة للمنتخب منتصف يناير القادم، فعلام تعطيل الدوري الذي بدأ للتو في الاستفاقة؟!
▫️الأندية بدأت تدخل أجواء المباريات ففاجأها الاتحاد بالتأجيل.
▫️لا مستفيد من التأجيل غير المريخ.
▫️المريخ الذي بدأ النزيف وبات يخسر نقاط الأقاليم.
▫️تعطيل الدوري يسمح للمريخ بعلاج لاعبيه المصابين.
▫️رحلة رواندا تؤهل لاعبي المريخ من غير المصابين كون غالبية لاعبي المنتخب من المريخ.
▫️تلك هي القصة.
▫️اختيار منتخب رواندا تم بحسابات دقيقة من ناس الاتحاد.
▫️منتخب تعباااان في المركز (137).
▫️منتخب السودان بكل تواضعه أفضل تصنيفاً من رواندا، وبالتالي الفوز عليه مضمون.
▫️مباريات السودان المقبلة مع المغرب وغانا، فهل رواندا المنتخب المناسب للتجهيز!!
▫️المغرب في المركز (23) وغانا (60)، فهل من المعقول مواجهة رواندا صاحبة المركز (137)!!
▫️القصة يا جماعة وااااضحة.
▫️كل من يعرف كيف تدار الأمور داخل الاتحاد يعرف الغرض من الرحلة المشبوهة.
▫️بالنظر للجهة التي تستخرج التذاكر والمحظوظين بالسفر من إداريين وصحفيين، نعرف الغرض من الرحلة ولا ننسى مصاريف التجمع.
▫️إن كانت فاتورة البقالة فقط 20 ملياراً، فكم كلفة اللحوم والترحيل والنثريات؟!
▫️يذهب الحرام حيث أتى.
▫️حليل شداد.. حليل السلطان.
💊 كبسولات
▫️أخيراً أقر إعلام المريخ أن فريقهم كعب شدييييد.
▫️اعترفوا أن السوء بدأ بمباراة الفرسان في كأس السودان وتواصل في كوستي وأمام الشنداوي، ثم في مروي.
▫️أقروا أن المريخ كان مفيش أمام أهلي طرابلس ونال تأهُّلاً غير مستحق.
▫️79 % استحواذ للأهلي الليبي مقابل 21% للمريخ.
▫️اعترف متأخراً لكن فيه تبرئة ضمنية لحكم كوستي.
▫️حكم كوستي الذي منحهم ركلة جزاء وبرغم ذلك زعموا أنه ظلمهم!!
▫️الآن فقط اعترفوا أن فريقهم أي كلام وأن الحكم برئٌ من أي اتهام.
▫️صدق ود الياس حين وصف إعلام المريخ بأنه أُس الخراب.
▫️ظل الإعلام الأحمر يخدع الجمهور بأن الفريق مية مية، وأن الخسائر بسبب الصافرة التحكيمية.
▫️بعد تذيل المريخ للترتيب عادوا واعترفوا!!
▫️بعد أيه.
صحيفة الانتباهة