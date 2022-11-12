اختفاء (3) فتيات بمدينة سودانية





أصيب شخص واختفت ثلاث فتيات، مساء أمس الجمعة، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين جنوب الفاشر.

وقال مواطنون من الفاشر لرديو دبنقا إن مجهولين أطلقوا النار أسرة أثناء عودتها من مزرعة باحدى المناطق الواقعة جنوب مدينة الفاشر .

وأوضحوا ان الأسرة فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من أعلى الجبل على عربتهم البوكس والعربة الاتوس المرافقة لهم مما جعل الفتيات يقفزن من البوكس خوفا.

و أصاب عيار ناري أحد ركاب الاتوس فى بطنه ونقل إلى حوادث مستشفى الفاشر لتلقي العلاج، وتم فتح بلاغ لدى الشرطة و جاري البحث عن الفتيات الثلاث.

صحيفة الصيحة