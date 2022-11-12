(جوكية) يتعاملون في الربا والكسر والشيكات المرتدة يقودون شباباً إلى السجون





ظهرت في مدينة شندي ظاهرة الجوكية الذين يتعاملون في الكسر والربا والشيكات المرتدة يقودها تاجر وشيخ طريقة وجوكية وسماسرة، يتعاملون في جذب قطاعات الشباب للتعامل بالشيكات المرتدة وشراء البضائع بأسعار مرتفعة وبيعها بثمن بخس وشراء العقارات وقطع الأراضي والسيارات بالشيكات، الأمر الذي أدى إلى دخول قطاع كبير من فئات الشباب إلى سجن شندي الكبير.

وحذر إمام وخطيب مسجد شندي العتيق الشيخ مختار عوض الكريم في خطبة الجمعة أمس من هذه المجموعات التي تتبع خطوات الشيطان وترمي بالشباب في متاهات الكسر والشيكات المرتدة والربا متحسراً على أن السجون مليئة بالشباب كثمرة من ثمرات هذه المجموعات الشيطانية.. واضاف قائلاً: إن من يقومون بهذه الأعمال يأكلون السحت ويسوقون الشباب نحو الكسر والربا والشيكات المرتدة ويقودونهم نحو الهاوية . ودعا الشباب إلى عدم طاعة هذه المجموعات التي تقوم بتدوير الشيكات بهدف تحقيق أكبر ربح داعياً إلى ضرورة حسم هذه الظواهر الشاذة والغريبة على المجتمع السوداني والاسلامي.

شندي ـــ عبدالرازق الحارث

صحيفة الحراك السياسي