القبض على متهمين يتلاعبون بأسعار الغاز بأم درمان





ألقت الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك بفرعية كرري، القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم عدد من اسطوانات الغاز من شركات مختلفة بمراكز توزيع الغاز مخالفين للتسعيرة، ومحتكرين للغاز

ومواد غذائية منتهية الصلاحية للمستهلك في عدد من المحلات التجارية.

وبحسب متابعات “المكتب الصحفي للشرطة “، إن الضبطية تمت في إطار العمل الميداني بتفعيل الحملات الراتبة والمعلومات الميدانية، حيث توفرت معلومات لفرعية كرري بوجود أصحاب مواقع تجارية ينشطون في بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجموعة أخري تنشط في احتكار الغاز.

وعلي إثرها شكلت الفرعية فريق ميداني مختص للمراقبة وجمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وباحترافية عالية توصل الفريق إلى القبض على المتهمين وبحوزتهم “451” أسطوانة غاز من مختلف الشركات وعلى “16” كرتونة بسكويت و”42″ كرتونة شيبس وكمية من الزيوت التالفة والدقيق والزبادي وشوكلاتات الأطفال منتهية الصلاحية للمستهلك.

تم اقتيادهم جميعاً إلى قسم الشرطة التي باشرت أعمالها في فتح البلاغات تحت طائلة المادة “102”من القانون الجنائي والمادة “82” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم توطئة تقديمهم إلى المحاكمة.