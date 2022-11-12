السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لـ 15 شخصًا في السعودية





تقول الداخلية” تمّ ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم”.

أعلنت السلطات في السعودية عن عقوبة مشدّدة تصل السجن 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، لكلّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وأشارت إلى انّ الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن (16493) مخالفاً، منهم (9441) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4580) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2472) مخالفاً لنظام العمل.

وأضافت” بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (480) شخصاً، (63%) منهم يمنيو الجنسية، و(33%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (480) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتابعت” تمّ ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم”.

باج نيوز