ترامب يلوح بطلب تدخل تركي لمواجهة الحوثيين في اليمن ويصف إيران بـ”الدولة الفاشلة”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين “يتصرفون بشكل سيئ للغاية” باستهدافهم السعودية، ملمحا إلى أنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن، وإن قراره بشأن إيران سيصدر “قريبا جدا”.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال صحفي عن خطوته المقبلة بشأن إيران. وقال: “كنت أعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام، عندما قصفناهم بعنف شديد، ثم أوقفنا الهجمات بناء على طلبهم”.

وأضاف أن الحوثيين “التزموا الصمت لفترة طويلة، لكنهم ظهروا مجددا الآن، على الأرجح بناء على طلب إيران”. ووصف إيران بأنها “دولة فاشلة، لا تمتلك بحرية ولا سلاحا جويا، ولديها أسوأ اقتصاد في العالم، ومعدل تضخم يبلغ 301%”.

واتهم ترامب الحوثيين باستهداف السعودية، و”محاولة رفع أسعار النفط عمدا، على الأرجح قبل الانتخابات الأمريكية”، قائلا: “هذا أمر غير مقبول”. وتابع: “ينبغي لأحد أن يوضح لهم أنني لا أخوض الانتخابات، فقد فزت بها بالفعل، وبفارق ساحق، لكنني سأكون موجودا بعد الانتخابات، ولن أنسى ذلك أبدا!”.

وفي الشأن الإيراني، كرر ترامب أن إيران “دولة فاشلة”، مضيفا أنها “ليس لديها اقتصاد، ويبلغ معدل التضخم فيها 300 في المئة”. وقال إن الإيرانيين “لا يدفعون رواتب قواتهم… لا يدفعون لأحد”.

وأكد ترامب: “سنتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا”، مشيرا إلى أن “هناك كميات كبيرة من النفط تتدفق من مضيق هرمز”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد هجمات حوثية متكررة على السعودية، بينها ضربات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300. وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز” بأن مقذوفا مجهولا أصاب المطار يوم الأحد، موقعا إصابات، بعد يوم من الهجوم الصاروخي الدامي.

وكان ترامب قد أعلن السبت أنه يدرس القيام بعمل عسكري أمريكي ضد الحوثيين إثر الهجوم على المطار. في المقابل، هددت الجماعة برد “مؤلم” إذا انضمت واشنطن إلى الضربات السعودية، وفق شبكة “سي بي إس نيوز”. كما أكد ترامب إجراء اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين.

وعلى صعيد الدور التركي، ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” أن الرياض لجأت إلى ميثاق مكة الدفاعي الموقع مع تركيا وباكستان، وأن البلدين وافقا على إرسال موارد عسكرية، بينها قوات، إلى السعودية، من دون الالتزام بإرسال قوات برية لقتال الحوثيين مباشرة في اليمن.

المصدر: RT