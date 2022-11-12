من شرفة الكرامة (٢) رأيت اليوم عجباً: (الأعمي شايل المكسر)





رأيت الشيخ التسعيني يصر علي الحضور لأن المعركة بالنسبة له معركة دين وعقيدة وقيم٠

رأيت من أجلسته الإعاقة علي الكرسي لم يعذر نفسه أمام الله لم لم ينصر شريعته؟!٠٠حين دنوت منه كان الدمع قد غطي لحيته قبلت رأسه وسألته((ياشيخنا المشوار لسه طويل خليني أشوف ليك عربية وليه انت تعبت نفسك أخوانك قاموا بالواجب))!! رد علي بحزم :(( جاي لأنو العواليق ديل هبشونا في قيمنا عاوزين يفرضو علينا علمانيتم وعواليقم)) قبلت وجهه ثانية ومضيت٠

رأيت تدافعاً غريباً مدهشاً وعجيباً للشباب بكافة أشكالهم ((ملتزمين وراسطات)) وعيهم بتلك المخاطر المحدقة بالوطن جعلتهم يخرجون بهذه الكثافة المطلقة٠٠

خروجاً كانوا يتسابقون في ((حزية)) واحدة أشبه بالتسخينة في التمارين الرياضية ربما أرادوا الأثر:((رحم الله رجلاً أرأهم من نفسه قوة)) أو لربما كان حماساً دافقاً منهم سول لهم صنع ذلك،، لا أدري لا أدري٠٠٠

المشهد اليوم رهيب أغاظ الشيطان وصنع الحدث وأكد المؤكد أن المخابرات الأجنبية إما أنها جاهلة بأمر السودان أو أنها تدرك الحقيقة ولكن صلفها غرها أن تمضي سابحة ضد التيار٠٠

أميريكا التي هزمت في الصومال فانسحبت حسيرة كسيرة وأميريكا التي خرجت من من أفغانستان طريدة ذليلة ستخرج بإذن الله تجرجر أذيال الخيبة والهزيمة من بلادنا ما دام علي الأمر رجل صالح في قيمة مولانا العارف بالله الشيخ الجد ود بدر٠٠

جزي الله الشدائد التي عرفتنا أن الوطن محروسة قيمه برجال أصلاء فضلاء لبوا نداءه خفافاً وثقالاً ،، مصدراً للتضحية وخلاصة للنور الذي سيسطع فيملأ المكان٠٠

خاطرة: حشود اليوم قالت كلمتها بطرد فولكر اللعين٠

ثانية: الكرامة (٣) خطيرة و((التالتة واقعة))٠٠

أخيرة: حشد رد الروح وأبان أن للسودان رجال ٠٠٠

عمر كابو