



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

موكب للإسلاميين يطالب بطرد السفير الأمريكي

“الشعبي” وأطراف في الحرية والتغيير يوقّعون على الإعلان السياسي

السفارة الألمانية بالخرطوم تشرع في إجراءات لإخراج”علي الحاج” من السجن

العثور على قاصر مختفية منذ 4 أيام بمقهى ليلي

صحيفة الصيحة

ارتّفاع قتلى اشتباكات بوسط دارفور إلى 25 شخصًا

الجيش ينفذّ تدريبات عسكريّة بـ”مروي”

قيادي بالتغيير: لا نستبعد قيام الوطني بانقلاب

أمجد فريد:”الكيزان” وراء حادثة تهديدي بالقتل

توقف مراكز الكلى بالخرطوم

صحيفة اليوم التالي

الوفاق الوطني يحذّر من الصراعات المركزية في الشرق

اجتماع لـ”الحرية والتغيير” لحسم الخلافات حول التسوية

والي الخرطوم يوجه بمعالجة أوضاع سوق دلالة العربات بسوبا

المفوّض السامي لحقوق الإنسان يصل اليوم في زيارة رسمية

هيئة محامي دارفور تطالب مسؤولاً أمميًا رفيعًا بزيارة خمسة سجون

مظاهرات بالخرطوم تطالب بطرد فولكر بيرتس

صحيفة الحراك السياسي

السيادي يوافق على تسليم مشروع زراعي لـ”الإمارات”

الآلاف يتظاهرون ضدّ”التدّخل الأجنبي” والتسوية السياسية المرتقبة

منظمات تستنجد بالأمم المتحدة لمناصرة ثوار متهمين بقتل ضابط

تسجيل”96″ حالة اشتباه بحمى الضنك بولاية النيل الأبيض

زيارة مرتقبة للبرهان إلى”المرخيات” اليوم

باج نيوز