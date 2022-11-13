ياسر زين العابدين المحامي يكتب : لن نغفر





لاذت بالصمت، لم ترد، سنتابع ملفاتها…

فلتغلق فمها، فما أثرناه صحيح جملة

وتفصيلاً…

لتغادرنا، الأمر يتعلق بجهاز حساس…

بشرنا فخري بمغادرة الديوان، ولم

يصدق…

ثبت ذلك، وغادرنا بلا رجعة…

بأخطاء أثرت على الديوان، وأقعدته…

أسوأها إعادة المراجع العام المكلفة للعمل…

وسفرها لغامبيا، هي خارج الهيكل برغم أنف القانون…

وسمح لرئيس الوحدة الفنية بالسفر

إلى كينيا، وبأي مقتضى…

هل في رأسه ريشة أم فذ زمانه أم

حق هو أهل له…

المذكور قد رافقها إلى السعودية…

بغامبيا هل تكلمت باللغة الإنجليزية

أم لا…

هل حضورها بقدر قامة الوطن أم لا…

لقد سافرت بالمخالفة للوائح وتعلم

وقبلت، هل…

قدمت التقارير بعد الأوبة لرئاسة

الجمهورية…

تفيد عن مُشاركتها ومدى الفائدة…

لقد حثّت الخُطى نحو السعودية

وناقشنا القصة، لماذا…

لم تحضر مؤتمر التحديث الفني

لاستراتيجية الافروسايE، لماذا…

لم تبعث النواب، أو رؤساء القطاعات

إلى وجهته…

تمثيل السودان سابقاً كان مُميّزاً جداً…

المؤتمر يلزمه النطق بالإنجليزية، ولا

يحتمل التأتأة…

ادعاء المعرفة حبله قصير هنا…

هل اللغة الإنجليزية كانت السبب…

سؤال مباشر هل تجيد الإنجليزية أم

لا…؟

إذا كانت الإجابة بلا، لِمَ قبلت التكليف…

إذا لم تكن اللغة السبب ما المانع…

مؤتمر البرازيل رقم (٢٤) مُهمٌ للديوان

لماذا لم تذهب إلى هناك…

ويتعلّق بمنظمة الافروسايE الأم..

ضم كافة المشتركين والبلاد غياب

برغم تفردها عن البقية…

فقد أحزرت نقاطاً هامة جعلتها محل

تقدير مهم، المؤتمر…

كونها أفضل جهاز طبق وطور مراجعة

الأداء…

وتقديمها أنموذجا في الأجهزة الرقابية

في المنظومة العربية…

وتفردها بمؤتمر مراجعة النظير مع الأجهزة الرقابية بأفضل تقرير…

حازت ثقة البنك الدولي عن مدى الاستقلالية…

كل ذلك نتاج تعاملنا مع الافروساي E

ناقشوا أهداف التنمية المستدامة، غبنا

عنه بلا عذر…

ناقشوا استراتيجية المنظمة، غبنا، وكنا

فاعلين فيه…

المراجع العام المكلفة…

ستغرب شمسها، ويأفل نجمها، وتعود

لمكانها الطبيعي…

ونحاسبها على أخطائها، لن نغفر…

لن يحميها أحدٌ، فقد عرفنا الحقيقة…

ثم لن نحمي من زوّروا مستنداً رسمياً…

ولن نسمح لهم باعتلاء السدة ثانية…

ولن ندفع من دم فقرنا للمُزوّراتية..

لن ندفع يوروهاتنا لمن زوّر وكابر…

الجريمة من جرائم الحق العام لن

تسقط بالتقادُم…

لا يقبل فيها التنازل لتعلُّقها بالعام…

من يُزوِّر مرة يموت ضميره ألف مرة وسيزور مليون مرة…

لن نقبله، لو اغتسل بماء زمزم، وتعلّق

بأستار الكعبة…

صحيفة الصيحة