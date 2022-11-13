



• في خطاب المرخيات المرتجل حاول البرهان توضيح تبرير لقراره الغامض بإعادة البشير ورفاقه إلي سجن كوبر ..أشار إلي اتصالات من سياسيين مع ضباط في الجيش مع ترديد تحذيره إلي الإسلاميين وأحزاب أخري سماها بالابتعاد عن الجيش ..

• بذات طريقته المعروفة تحدث البرهان في أكثر من قضية واتجاه..فهو مع التسوية وضدها .. لايريد خسارة التيار الوطني والإسلامي وفي ذات الوقت لايريد مخالفة من يدفعونه دفعاً لمواجهتهم ..

• في العموم جاء البرهان اليوم ليخفف من الآثار السالبة لحريق حطب تصريحاته في حطاب ..

• حديث البرهان اليوم في المرخيات يؤكد أن أزمة السودان الحالية تعود إلي طريقة قائد الجيش الحربائية والسلحفائية في التعامل مع القضايا الوطنية التي لاتحتمل التسويف والتردد وهو عين ما يعرف البرهان كيف يلعب في المساحة بينهما ..مرة لكسب الوقت ..ومرة لتضييعه ..وفي الحالتين الوطن ضائع !!

عبد الماجد عبد الحميد

