السودان / مهاجمة قسم شرطة واطلاق نار على احد المتهمين





أقدم مواطنون على مهاجمة قسم شرطة وحدة ام برمبيطة “50” كيلو متر جنوب محلية ابوكرشولا بولاية جنوب كردفان ، وذلك على خلفية محاولة افراد من الشرطة القبض على متهم بموجب أمر قبض صادر من النيابة العامة.

وقال شاهد عيان احمد الفكى محمد فى تصريحات لوسائل إعلام محلية ان الشرطة أطلقت النار على المتهم واصابته بكسر في رجله، وهو ما أثار حفيظة المواطنين، ودفعهم على مهاجمة قسم الشرطة.

وأوضح ان المصاب تم ترحيله الى مدينة الابيض بولاية شمال كردفان لتلقي العلاج، بينما واصل زعماء الادارة الاهلية جلساتهم مع اللجنة الأمنية بوحدة “ام برمبيطة” لإمتصاص حالة التوتر بالمنطقة.

صحيفة الصيحة