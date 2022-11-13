رأي ومقالات
فيديو البرهان .. أسئلة الكلبة الوالدة !!
– وعزيزتنا الكلبة الوالدة بعد أن تنبح فى الذين يقتربون منها لماذا تعود وتتركهم يقتربون منها بعد سنة كاملة …هل تصاب بالزكام ام أنه تأثير (الكمامة الرباعية) ؟؟
– و
– عمنا فضل الله برمة ناصر ماكلم صديق الصادق والواثق البرير بقصة ( الكلبة الوالدة دى ) ؟؟
– عفوا عزيزى البرهان …الجيش يبدو لكثير من الغافلين كالتمساح النائم فيغرى البعض ببناء العشوائيات على ظهره والتى تتساقط فور تحركه واستيقاظه….
– التماسيح لاتشرب النبيذ القديم منتهى الصلاحية حتى ولو كتب عليه ( مريسة الكفاءات) !!
– انت اول قائد ستكون معركته داخل الجيش لا خارجه ….. ومع الكلبة الوالدة تحديدا طالما أنك تصحب إلى داخل سوره أمثال ياسر عرمان…
– قلت لى …( كلبة والدة )
حسن إسماعيل