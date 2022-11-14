



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

إنشاء قوات عسكرية جديدة موازية للحركات المسلّحة

وفاة وإصابة 340 طفلاً بـ”الحصبة” في القضارف

تفاصيل جديدة حول الأكاديمية”الوهمية”

الدفاع: اعتداء بالضرب وتنمّر من سجين”شيكات” على”توباك”

البرهان: سنقطع”لسان ويد” من يتدّخل في الجيش

صحيفة الحراك السياسي

البرهان: قادة الحرية والتغيير التزموا بعدم العودة للسلطة

ضباط سابقون يعلنون ميلاد تنظيم عسكري مستقل عن الجيش

مواطنون يغلقون موانئ لصادر النفط للمطالبة بحقوقهم

وزير الصحة يدشن قافلة الدعم السريع المتجهة إلى ولاية شمال كردفان

صحيفة السوداني

البرهان: لن يركب أحد على ظهر الجيش مرة أخرى

والي الخرطوم يوجه بالتحقيق مع مكتب الأراضي بعد مزاعم الفساد

محامي البشير: نقول لمن بيدهم السلطة بطلوا التعامل بالأحقاد

توقّعات بارتفاع صادر الفول السوداني لـ”500″ ألف طن

باج نيوز