معتصم محمود يكتب : “بعد خراب الإستاد”.. شبح اللعب خارج السودان يُهدِّد الهلال





1500 كرسي بإستاد الهلال باتت خارج الخدمة بفعل أنصار منتخب جنوب السودان.

حطّموا الكراسي في مباراة منتخبهم ضد إثيوبيا.

الحمامات لم تعد صالحة للاستعمال.

النجيل أضحى مُصفراً بعيداً عن الإخضرار.

حصد عطا المنان الدولار الحااااار وترك للهلال الخراب والدمار.

حتى حين شكر الجهات التي دعمت سيكافا تجاهل الهلال!!

نسي أن البطولة ما كان لها أن تقوم لولا ملعب الهلال، وإن الهلال أحق بالشكر من كل الجهات التي شُكرت.

عموماً اللوم يقع على العليقي لا عطا المنان.

من حق عطا المنان أن ينمي أمواله بالطريقة التي يريد، اللوم على العليقي الذي منح عطا المنان الإستاد بقرار فردي.

استغل العليقي هشاشة مجلس الهلال وهوان الأعضاء فَبَاتَ يُقرِّر كيفما شاء.

حتى الفريق يحيى الذي تفاءلنا به وقلنا إنّ الرجل برتبته العسكرية الكبيرة سيفرض الانضباط، طلع أي كلام وَبَاتَ أكثر المطيعين للعليقي!!

العليقي بَاتَ يتصرّف في أملاك الهلال وكأنها تابعة لشركة نبتة ومجلس الكومبارس صامت!!

ترى أين المجموعة التي تم تأجيرها لاعتراض لجنة الانضباط ومنع محاسبة المُتورِّطين في تجاوز الضوابط الإدارية والمالية؟!

لماذا لا ينفذون وقفة احتجاجية على ما أصاب الإستاد من خراب؟!

لماذا لا يحملون لافتات تُدين العليقي وتطالب بتحويله للانضباط؟!

العليقي الذي يجامل صديقه المريخي عطا المنان على حساب الهلال.

عطا المنان الذي دفع الدولار الحااااار دعماً لشكوى المريخ في كاس، تلك الشكوى التي نزعت من الهلال لقب دوري 2018.

المصيبة أن مندوب الكاف بصدد تفتيش ملعب الهلال قبل المجموعات.

كنا نطمح في اللعب الليلي والآن نخشى الحرمان حتى من النهاري.

شبح اللعب خارج السودان بات يهدد الهلال!!

على العليقي تحمُّل نفقات إصلاح الدمار لأن عطا المنان لن يدفع مليماً.

من استكثر على الهلال مجرد كلمة شكر لن يدفع!!

1500 كرسي قيمتها (10) مليارات ينبغي على العليقي دفعها اليوم، نااااو لمصنع ساريا.

ناااااو حتى يتم التركيب قبل وصول مفتش الكاف محمد سيدات.

سيدات الموزمبيقي الفاسد الذي يكره الهلال.

سيدات الذي أجاز زرائب أبقار في أحراش أفريقيا ورفض للهلال حتى كاد نزار عوض الحمش أن يوسعه ضرباً.

لم يوافق سيدات على إجازة الإستاد إلا بعد أن أرهق الهلال بعشرات الاشتراطات حتى تجاوز الإستاد مطلوبات الكاف واستوفى شروط الفيفا.

مطلوب سرعة تركيب الكراسي واحياء النجيل باستغلال توقف الدوري.

منك لله يا العليقي.

أي مصيبة في الهلال تجد خلفها العليقي هذا.

من أين أتى.؟!

يمنح المريخي عطا المنان الإستاد لأسبوعين ويرفض منحه (90) دقيقة لمباراة علاج وليد طاشين!!

منك لله.

صحيفة الصيحة