هاجر سليمان تكتب: القاضي أبوسبيحة .. من يحاسب من ؟؟





انحدرنا وانحدرت أخلاقنا الى واد سحيق ولا عاقل يقول هذا خطأ وهذا صواب فالكل ينظر للأمور من منظاره ولا يوجد منظار موحد يقود الى نقطة محددة، الجميع يسعى لتنفيذ اجندة حتى ولو على حساب الآخرين او محاولة اغتيال شخوصهم وتدميرهم .

عجبت للحملة التي قادها اهل القانون والعدالة ضد القانون والعدالة وعجبت للحملات التي انتظمت البلاد ومواقع التواصل والتي تنادي باقالة القاضي ابو سبيحة فقط لان الرجل اصدر قرارات من واقع ما درسه في القانون وجرت عليه الاعراف القانونية، وقد نكون جميعاً ضد تلك القرارات ولكن الرجل لم يطلق تلك القرارات جزافاً وانما بفعله ذلك حفظ للقانون هيبته ومكانته ونزاهته، فحتى القاضي نفسه غير راض عن تلك العودة ولكن القانون والمهنية حتما عليه اصدار تلك القرارات والقانون جدير بان يحترم، فلماذا يهاجمه اهل القانون انفسهم إذن ؟!

القاضي ابو سبيحة لمن يتهمه بانه (كوز) وهذه هي اخلاق اولئك الذين كلما اغتاظوا من شخص لمهنيته وصفوه بالـ(كوز) وطالبوا بـ(بله) والحقيقة انني حينما بحثت عن الرجل اكتشفت انه انصاري بحت وان كان سياسياً فكان سينتمي لحزب الامة ولا لسواها ولا يحكمه في عمله سوى المهنية وهو رجل نال الدكتوراه في القانون وبلغ من العمر عتياً وأفنى زهرة شبابه في سبر اغوار القانون معنى وكيفاً وتدرج الى ان بلغ قاضي محكمة عليا ولو كان في عهد (الكيزان) لما وصل الى ما وصل اليه لانه لم يكن ينتمي اليهم .

اخشى ان اقول ان الحملة التي شنت على القاضي ابوسبيحة لا تستهدفه في شخصه بل هي استهداف ممنهج لكل القضاء ومحاولة لتسييسه وبدلاً من جعله قضاء حرا نزيها محايدا سيكون قضاء منحازاً في حال تماهى رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة البرهان مع مطالب الكثيرين بإقالة ابوسبيحة .

لا ينبغي في الاساس لرئيس المجلس السيادي او حتى رئيس الدولة ان يملي قراراته او يحاول التأثير على القضاء باعتباره السلطة الأولى ويجب ان يكون محايداً وان تحترم قراراته مهما كانت لا ان يتم استهدافه بتلك الطريقة البشعة التي جعلت قضاة السودان مثار تندر وسخرية لدى بعض من ابناء تلك الدول العربية التي يعمل فيها عدد مقدر من قضاتنا .

كنا قضاة العرب وسادتهم ولكن اليوم بمثل هذه الحملات المسيسة والمقصود منها النيل من القضاء السوداني سنصبح في الدرك الأسفل وقريباً سنصبح بلا دولة وسيسود حكم الغاب طالما ان هنالك جهات تسعى لهز عرش القضاء والنيل منه واقالة القضاة النزيهين بأمر من يسوى ومن لا يسوى فقط من اجل الحصول على قرارات وأحكام تتماشى مع اماني البعض وأحلامهم الهوجاء .

دعوا القضاء وشأنه .. وإياكم والمساس بابوسبيحة او اي قاض آخر فقط لأجل إرضاء البعض لان هذا سيدخلكم في طائلة الدول (البربرية) وسينال من كرامتكم، ولاننسى ان دولتنا الآن منهارة بكل المقاييس فدعوا القضاء يكون المنارة الوحيدة للسودان وإلا فليسد قانون الغاب والقبلية وليمتلك كل مواطن سلاحاً ليدافع عن نفسه بدلاً من الاحتكام للقضاء لرد الحقوق .

كسرة ..

إن كان اليوم ستتم إقالة قاض لإرضاء هذا وذاك فغداً سيقوم قاض بإصدار حكم ظالم وجائر لأجل إرضاء صاحب النفوذ وصاحب كلمة الباطل فاحذروا المساس بالقضاء الكرت الرابح الوحيد

صحيفة الانتباهة