السودان .. اغتصاب ثلاثة فتيات داخل مزرعة





اغتصب مسلحون ثلاثة فتيات في منطقة قد الهبوب شمال سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة الماضي .

وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنقا إن اثنين من المسلحين يستقلون دراجة نارية (موتر) هاجموا ستة فتيات داخل مزرعتهن مساء الجمعة . وأوضحوا إن المسلحين اعتدوا على النساء بالضرب واغتصبوا ثلاثة منهن تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

ونوهوا إلى عدم فتح أسرهن أي بلاغ بالحادث لدى الشرطة خوفاً من الوصمة .

كما تعرض المزارع يحيى بره عبدالله (58 عام) إلى إصابة بالغة في الرأس على يد راعي في قرية أولاد كباشي بالجميزة في محلية سرف عمره بولاية شمال دارفور يوم الأحد.

وقال أحد اقارب المصاب لراديو دبنقا إن الراعي أدخل إبله في مزرعة يحيى وعندما اعترض على ذلك اعتدى عليه بالضرب بعصا في رأسه مما استدعي نقله الي منطقة ساني دادي لتلقي العلاج

وأشار المواطنون إلى تكرار ظواهر الاعتداء على المزارعين كل عام بنفس الطريقة ولم تتخد السلطات اي تدابير لمنع وقوع الأحداث.

من ناحية أخرى أصيب الشاب عزو الشاكر إسحاق حسن وهو إبن رجل الأعمال المعروف بكبكابية في شمال دارفور بطلق ناري في عملية نهب مسلح في سوق المدينة صباح السبت .

وقال مواطنون من كبكابية لراديو دبنقا إن مسلحين اعترضوا طريق المصاب أثناء قيادته عربة سوناتا وأطلقوا عليه النار مما أدى لإصابته في فخذه الأيسر وسحبوه خارج العربة قبل أن يقودوها بعيداً .

وأشاروا إلى ترك الجناة العربة في حي الشاطئ بعد نهب مبلغ مالي من داخلها قبل أن يلوذوا بالفرار في الاتجاه الغربي من المدينة.

وتعرض اثنين من المزارعين، يوم الأحد، لاعتداء بالضرب المبرح داخل مزرعتهم في منطقة أم خير بولاية وسط دارفور على يد رعاة حاولوا ادخال الماشية في المزرعة .

وقال شيخ معسكر أم خير للنازحين لراديو دبنقا إن المصاب نقل إلى مستشفى قارسيلا في حالة خطيرة وتم نقله إلى مستشفى زالنجي . وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة .

وفي ولاية وسط دارفور قتل المواطن آدم أحمد يعقوب في عملية نهب مسلح لثلاث عربات تجارية في منطقة خور شايقى على الطريق بين زالنجي وقارسيلا يوم الأحد.

وأوضح أحد مشائح معسكرات قارسيلا لراديو دبنقا إن القتيل كان في طريق عودته من زالنجي بعد تحصيل معاش والده في زالنجي. وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة في قارسيلا ومواراة الجثمان مساء الأحد.

وأشار إلى تكرار عمليات النهب المسلح يومياً على الطريق بين قارسيلا وعمار، وقارسيلا -فوربرنقا ، وقارسيلا -زالنجي، وقارسيلا – توجا مطالباً الحكومة بتأمين الطرق.

صحيفة الصيحة