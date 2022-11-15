تسويات ثم احكام قضأئية .. سلة نفايات تتسبب في فرض غرامات مالية ضخمة بشرق النيل





تسبب عدم وجود سلة للنفايات ببقالات بشرق النيل في فرض غرامات مالية ضخمة على اصحاب تلك البقالات ..

وقال صاحب بقالة ل ( الصيحة ) انه غرم بمبلغ اربعمائة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع تم تهديده بالسجن ..

وقال انهم تفاجأوا بوصول عدد من الموظفين الى بقالاتهم واصطحبوهم الى محكمة الحاج يوسف مربع خمسة ..

واوضح بانه دفع مبلغ مئتي الف جنيه عبارة عن تسوية كما اوضحوا وله .. ورغما عن ذلك قدم الى محكمة اصدرت قرارا بتغريمه مئتي الف جنيه ليكون مجموع مادفعه اربعمائة الف جنيه بسبب عدم وجود سلة نفايات بالبقالة ..

وكشف بعدم وصول اي انذار له من قبل ولا يعرف اي شئ عن المخالفة التي ارتكبها ..

واستغرب قانونيون من اجراء تسويات قبل المحاكمة واستلام اموال وبعد ذلك صدور قرارات من المحكمة ..

صحيفة الصيحة