زوج سوداني يعترف بقتل زوجته الحامل





قالت اسرة قتيلة دنقلا ¬_ شيماء معاوية (19) عاما ان زوجها اعترف بجريمته في الحال و تم حبسة

و قتلت شيماء صباح الجمعة الماضية بمنطقة بيوض 20كلم شمالي دنقلا على يد زوجها جندي بالجيش السوداني اثر ضربات متتالية على انحاء متفرقة من جسدها و شيماء حامل بالشهر الثالث

و قال عم القتيلة معز ميرغني (لدارفور 24) ان الجاني اعتدى على ضحيتة بعد نقاش عادي في المنزل حيث تعرضت شيماء لضربة في اليد و كسر في الانف و ضرب في الفخذ لكن الضربة القاضية بحسب عم التقيلة كانت في الراس بآلة حادة و اوضح معز ان الجاني حاول اخفاء جريمته حينما نقلها الى المشتشفى بادعاء انها تعرضت لحادث ( ركشة ) لكن روايات اسرة الجاني المرافقة له كانت متناقضة مما غذت شكوك الطبيبة التي طالبتهم باورنيك 8

و فارقت شيماء الحياة قبل اسعافها و حاول الجاني للمره الثانية اخفاء جريمة حينما ابلغ اسرتها بان شيماء فارقت الحياة بسبب ذبحة صدرية لكن حينما هرعت اسرة القتيلة الى المستشفى اقر الجاني بجريمة و وصلت الشرطة الى المستشفى و اقتادتة

و ابدى عم القتيلة مخاوف من افلات الجاني من العدالة بسبب انتسابة لجهة نظامية.

صحيفة الصيحة