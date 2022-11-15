حليم عباس: ويستدلون بصلح الحديبية.. فتساءلت من هم كفار قريش بين طرفي التسوية؟





جعغر سفارات استشهد بصلح الحديبية في قضية البسملة، فتساءلت من هم كفار قريش بين طرفي التسوية؟ من السياق قد يبدو أن العساكر هم كفار قريش.

ولكن تبين لاحقاً أن العساكر هم من اعترضوا على عدم وجود البسملة ( دا ال الله قدرهم عليه). ما يجعل استشهاد جعفر الحمبرة بصلح الحديبية غريباً لا يندرج ضمن اي شكل من أشكال الحجاج المنطقي، ولا حتى ضمن المغالطات المنطقية.

لابد أن عقل القحاتي يعمل بطريقة مختلفة عن بقية العقول البشرية.

حليم عباس