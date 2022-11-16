بقال: كنت مسافر للدوحة “قطر”.. في مطار الخرطوم وجدت نفسي محظور من السفر





•يوم الثلاثاء 15 / 11 2022 م ذهبت للمطار وكنت مسافر للدوحة ” قطر ” وبعد إكمال إجراءات الوزن وإستلام ” كرت الصعود للطائرة وعند مدخل ” الجوازات ” ختم الخروج تم ختم الجواز كما هو موضح وقبل مغادرة الشباك ” دقيقة يا أستاذ ”

• أنت محظور من السفر بموجب المادة ” ٤٧ ” إجراءات وفق القرار الوزاري لوزير الداخلية السابق عز الدين الشيخ بالرقم ” ٣٣٢ / ٢٠٢١ ” والجهة التي حظرتك هي ” لجنة إزالة التمكين . وتم إلغاء السفر وختم الجواز مرة أخري بختم ” ملغي ”

• عدت من المطار مباشرة وذهبت لوزارة الداخلية إدارة الجوازات وقابلت سعادة اللواء / معاوية جعفر محمد عثمان وأستفسرت عن الحاصل وسبب الحظر ، تم تحويلي للجنة العليا لمراجعة وحصر وإستلام الأموال المستردة ” وقابلت المتحري وقمت بفتح بلاغ بمقر اللجنة بالرقم ” ١٠٧٢ / ٢٠٢٢ ” وتم تحويل البلاغ لوكيل أول النيابة مولانا ” مازن ” وبدوره حول البلاغ بعد التحري لمخاطبة إدارة ” قوائم الحظر بوزارة الداخلية ” وتمت المخاطبة وجاءت الإفادة أن الجهة التي قامت بالحظر هي لجنة التمكين المنحلة .

• بعد الإفادة من ” إدارة قوائم الحظر ” تم تحويلي لرئيس النيابة العامة مولانا / ماهر سعيد مصطفي عضو اللجنة العليا لمراجعة وحصر الأموال المستردة ممثل النائب العام في اللجنة .

•بعد مراجعة ملف الحظر الخاص بي برقم الملف ” ٧٧٢ ” والمادة ٤٧ إجراءات فقط ، تم مخاطبة مدير المكتب التنفيذي لوزير الداخلية المكلف بخطاب من رئيس النيابة العامة للجنة مفاداه رفع الحظر بقرار وزاري كما تم الحظر بقرار وزاري ..

• سيتم مخاطبة إدارة الجوازات ومن ثم مرة أخري ” إدارة قوائم الحظر ومن ثم سيتم ان شاء الله رفع الحظر والتعميم عبر شبكة وزارة الداخلية ..

• هذا كل ما حدث اليوم وعليه نصيحة مني ” القائمة المحظورة فيها ناس كتار منهم صحفيين ومعتقلين سابقين وعدد كبير جداً من الناس ، كلهم بخطاب واحد من لجنة التمكين لعز الدين الشيخ لما كان وزير داخلية قام حظرنا من السفر بقرار ولما تمشي المطار بتلقي جهة الحظر مكتوب عليها ” لجنة التمكين بين قوسين ” الوزير ”

• عليه أي زول حقو يمشي يراجع من الأن ويرفع الحظر ، والله الإجراءات فيها تلتلة وصعبة جداً تمشي هنا وترجع هناك وتاني تمشي وترجع وهكذا وبعد دا كله الحمد لله انا خلصت في يوم واحد نسبة لعلاقاتي ، يعني ممكن يأخد معاك أكتر من أسبوع ، والحمد لله لو الزول مريض وعنده عملية وسفره طارئ مثلاً حمانا الله ممكن يموت …

إبراهيم بقال سراج