



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي

الغرفة التجارية: قائمة أسعار جديدة للسلع الغذائية

مخاوف من انهيار”التأمين الصحي” وتوقف الخدمات العلاجية

استمرار الإضراب العام للكوادر الطبية وانضمام أطباء

البرهان يهنئ نتنياهو ويتطلّع لـ”تعزيز علاقات الخرطوم وتل أبيب”

62 إصابة بمرض غير”مألوف” وصلت مستشفى قريضة

صحيفة السوداني

صديق يوسف: متمسّكون بالتغيير الجذري وإسقاط النظام

معاناة كبيرة للمرضى عقب تنفيذ الإضراب الصحي بالجزيرة

قوى التغيير الجذري: وحشية التعذيب في عهد البرهان وسيلة لتدمير الكرامة

البرير: لم يوضع على الطاولة تنحي البرهان من عدمه

غياب البشير عن محكمة الانقلاب والدفاع يطلب إعادة المتهمين للمستشفى

صحيفة الانتباهة

تدهور حالة البشير الصحية وطلب للمحكمة بإرجاعه للمستشفى

وزير الصحة: وفاة وإصابة 2676 شخصًا بـ”الضنك”

مرض غامض يصيب طالبات بدارفور

محامون يطالبون مفوّض حقوق الإنسان بتفقّد سجون البلاد

نداء أهل السودان: فولكر مفروض يمشي”السجن”

باج نيوز