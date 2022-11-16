معتصم محمود يكتب : الهلال والفرسان.. قِمّة فنية.. مُحاضرة سلوكية!





قدم الفرسان تجربة جيدة للهلال وصمدوا بوجه لأكثر من 90 دقيقة.

الهلال بكل محترفيه ولاعبيه الدوليين فشل في الوصول لشباك الأهلي الذي يملك خط دفاع فولاذي بقيادة الخطير جداً الصادق الجريف ومدرب شااااطر يعرف كيف يدير المباراة لصالح فريقه.

لعب صلاح نور الدين بدفاع المنطقة الكامل وبرغم ذلك حرم الهلال من الاندفاع الهجومي ذلك أن سلاحه في المرتدات كان خطيراً للغاية.

جلنجات المُزعج حرم دفاع الهلال من التقدُّم.

الأهلي لعب بشرف ولم يستعمل أساليب بعض الأندية في السقوط لاستهلاك الزمن.

حتى المريخ استغل تلك الوسيلة الجبانة أمام الهلال وما قمتا عروس الرمال والجنينة ببعيدة عن الأذهان!!!

حين تجد حارس المريخ يدعى الإصابة بين الفنية والأخرى فاعلم أن المريخ مزنوقٌ والحكم مُتواطئٌ!!!

نعود ونقول: الفرسان قدموا تجربة جيدة ستواجه الهلال كثيراً في قادم المباريات.

طريقة التكتل الدفاعي سبق أن استخدامها الفلاح فعانى الهلال.

الفريق الذي حاول أن يلعب مع الهلال مباراة مفتوحة (الأمل) خسر بالأربعة.

أبرز نجوم الأهلي كان المدافع الأيسر علي أوريان والمهاجم مصعب جلنجات وكلاهما من هلال التبلدي.

استفاد الفرسان من تشليع هلال عروس الرمال فتعاقد مع أفضل لاعبيه.

نجح الاتحاد العام في تشليع هلال التبلدي وتهبيطه من الممتاز.

كل ذنب هلال التبلدي أنه دعم مجموعة الشفافية ورفض أن يكون مع الحرامية.

أزاح الاتحاد العام مجلس هلال التبلدي الشرعي وفرض عليه إدارياً مريخياً نجح في تهبيط أزرق كردفان من الممتاز.

دور اتحاد الأبيض في مأساة هلال كردفان، لا سيّما الإداري صاحب الشهادة المضروبة مؤسفٌ وبغيضٌ.

الآن ندعم حركة التغيير في عروس الرمال.

ندعم تحرُّكات الأندية لإزاحة أسوأ اتحاد في تاريخ عروس الرمال.

اتحاد كان ينبغي له أن يذهب يوم أن ذهب راعيه أحمد هارون.

ذهب هارون وبقي أولاده يُديرون الاتحاد.

خرجت عروس الرمال من منظومة الممتاز وبقي الاتحاد الفاشل.

النهود في الممتاز والأبيض خارجه!!

لا خير في أندية الأبيض إن منحت صوتها للاتحاد الذي دمّر هلال كردفان وأخرج عروس الرمال من الممتاز.

آن الأوان أن يتقلد أبناء عروس الرمال زمام الأمور.

آن الأوان أن يُغادر صاحب الشهادة المضروبة عروس الرمال ويعود من حيث أتى.

يا غريب … بلدك.

كبسولات

تميُز الأهلي لم يكن في الفنيات فقط بل تعدى ذلك.

تميُز الأهلي في السلوك الرياضي حيث قدم تجربة غير مسبوقة في العمل الاحترافي.

الجهاز الفني للأهلي كان أول المبادرين بتهنئة الهلال..

ولاعبوه شكلوا ممراً شرفياً للأقمار.

رئيس الأهلي الرجل المحترم خالد هارون صعد المنصة ووزع الميداليات على لاعبي الهلال.

لهذا استحق لاعبو الأهلي تحية جمهور الهلال.

معلومٌ تاريخياً أن الأهلي أقرب أندية الخرطوم للهلال.

في زمن مضى كان مدرب واحد يدرب الهلال والأهلي (استاروستا).

لاعبو الهلال ظلوا يختارون الأهلي بعد انتهاء خدماتهم بالهلال منذ زمن عوض الحاج والنقر وحتى عهد سمؤال ونزار.

الأهلي ظل يقدم أبرز لاعبيه للهلال من زمن جميل وإلى عهد وليد الشعلة.

الأهلي والهلال أجمل إخوان.

صحيفة الصيحة