



الفرق بين حميدتي والبرهان، أن الأخير يتخلى عن رفاقه وتصوراته بسهولة، بينما يتمسك حميدتي بهم، ويدافع عنهم بشراسة، وأي خلاف بين البرهان ونائبه يحسم لصالح النائب،

لنأخذ بعض النماذج، ترحيل البشير ومن معه من المستشفى إلى كوبر، التوقيع على دستور لجنة المحامين، عودة النقابات القديمة، سلاح المدرعات، حسم الصراع داخل بيت الميرغني، اعتقال الصوارمي، إنهاء تكليف رئيس تحرير القوات المسلحة، مبادرة الشيخ الطيب الجد. في كل هذه القضايا كسب قائد الدعم السريع الرهان.!!

عزمي عبد الرازق